Meta 建新海纜連結台灣、亞太 建構強大通訊網絡 預計2028年完工

AI軍備競賽中，業者也在比拚基礎建設。Meta昨（7）日宣布投資建設全新海底電纜Candle，連結台灣與亞太地區，確保充足的傳輸容量並強化數位韌性，滿足未來網路通訊與AI應用等相關需求。

Meta先前參與建設的Apricot海底電纜已啟用，同樣貫通台灣、日本與關島，並將延伸至菲律賓、印尼、新加坡等地。

Meta表示，Candle海底電纜全長8,000公里，以每秒570兆位元（Tbps）的傳輸容量，串聯超過5.8億人口。Candle將成為亞太區容量最大的海底電纜，預計2028年完工，為台灣、日本、菲律賓、印尼、馬來西亞及新加坡間建構強大的通訊網絡。

Meta也將攜手區域內頂尖的電信業者合作開發Candle，以新的光纖技術提供與Meta最大容量海底電纜Anjana相當的頻寬。

Meta指出，亞太區（APAC）擁有全球超過58%的網路用戶，高度依賴健全且穩定的網路基礎建設，以滿足日益成長的數位需求及AI等創新技術發展。

今年初Meta啟動最大規模、全球最長的Waterworth海底電纜計畫，預計於未來十年內連接涵蓋亞洲在內的五大洲。

Meta昨日也提出對亞太地區四大海底電纜建設計畫的最新進展，未來將繼續延伸至全球其他區域，連接全球數十億Meta AI社群用戶。

2021年Meta宣布與夥伴聯合建置的Apricot海底電纜，已於台灣、日本與關島間使用，中華電信（2412）也以電信業者身分參與，Apricot未來將由台灣拓展至菲律賓、印尼與新加坡，總長達到1.2萬公里，並為Meta的Bifrost與Echo兩條電纜系統額外提供每秒290兆位元（Tbps）的容量。

Meta的Bifrost海底電纜目前已連結新加坡、印尼、菲律賓及美國，2026年將延伸至墨西哥；Echo海底電纜在關島與加州間提供每秒260兆位元（Tbps）的傳輸容量，並預留未來延伸至亞洲的可能性。

Candle、Apricot、Bifrost與Echo海底電纜系統將為亞太區域的社群提供串連亞洲的網路系統，並成為橫跨太平洋、通往美洲的通訊橋梁。

Meta也運用2Africa計畫開拓印度、中東與歐洲間的網絡，將以全球最長的Waterworth海底電纜計畫讓全球各洲相互聯通。