Meta 建新海纜連結台灣、亞太 建構強大通訊網絡 預計2028年完工

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Meta。路透
Meta。路透

AI軍備競賽中，業者也在比拚基礎建設。Meta昨（7）日宣布投資建設全新海底電纜Candle，連結台灣與亞太地區，確保充足的傳輸容量並強化數位韌性，滿足未來網路通訊與AI應用等相關需求。

Meta先前參與建設的Apricot海底電纜已啟用，同樣貫通台灣、日本與關島，並將延伸至菲律賓、印尼、新加坡等地。

Meta表示，Candle海底電纜全長8,000公里，以每秒570兆位元（Tbps）的傳輸容量，串聯超過5.8億人口。Candle將成為亞太區容量最大的海底電纜，預計2028年完工，為台灣、日本、菲律賓、印尼、馬來西亞及新加坡間建構強大的通訊網絡。

Meta也將攜手區域內頂尖的電信業者合作開發Candle，以新的光纖技術提供與Meta最大容量海底電纜Anjana相當的頻寬。

Meta指出，亞太區（APAC）擁有全球超過58%的網路用戶，高度依賴健全且穩定的網路基礎建設，以滿足日益成長的數位需求及AI等創新技術發展。

今年初Meta啟動最大規模、全球最長的Waterworth海底電纜計畫，預計於未來十年內連接涵蓋亞洲在內的五大洲。

Meta昨日也提出對亞太地區四大海底電纜建設計畫的最新進展，未來將繼續延伸至全球其他區域，連接全球數十億Meta AI社群用戶。

2021年Meta宣布與夥伴聯合建置的Apricot海底電纜，已於台灣、日本與關島間使用，中華電信（2412）也以電信業者身分參與，Apricot未來將由台灣拓展至菲律賓、印尼與新加坡，總長達到1.2萬公里，並為Meta的Bifrost與Echo兩條電纜系統額外提供每秒290兆位元（Tbps）的容量。

Meta的Bifrost海底電纜目前已連結新加坡、印尼、菲律賓及美國，2026年將延伸至墨西哥；Echo海底電纜在關島與加州間提供每秒260兆位元（Tbps）的傳輸容量，並預留未來延伸至亞洲的可能性。

Candle、Apricot、Bifrost與Echo海底電纜系統將為亞太區域的社群提供串連亞洲的網路系統，並成為橫跨太平洋、通往美洲的通訊橋梁。

Meta也運用2Africa計畫開拓印度、中東與歐洲間的網絡，將以全球最長的Waterworth海底電纜計畫讓全球各洲相互聯通。

電纜 Meta 新加坡

延伸閱讀

AMD、OpenAI 達成合作協議 9檔供應鏈發光 法人：後續有望持續受惠

上任後首訪澳洲 新加坡總理盼擴大綠能與安全合作

台積、聯電 認購放閃

澎湖本島至離島海底電纜啟用 二級離島可穩定供電

相關新聞

Meta 建新海纜連結台灣、亞太 建構強大通訊網絡 預計2028年完工

AI軍備競賽中，業者也在比拚基礎建設。Meta昨（7）日宣布投資建設全新海底電纜Candle，連結台灣與亞太地區，確保充...

Meta建新海纜 連結亞太台灣

美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）預定十月廿八日投票表決，將以國安威脅為由，對中國大陸企業生產的電信設備更加嚴格設限，這是華府...

歷史上的今天／1958年美軍飛彈營與勝利女神飛彈來台

1958年10月8日，美國陸軍第七十一團第二飛彈營的703名官兵，由營長格林柏率領，乘巨型美國海軍人員運輸艦布端肯立基將軍號，抵達基隆，在碼頭上受到中美兩國軍方代表和數以千計的民眾的熱烈歡迎。

聯合報新聞部啓事

針對鏡報報導黃國昌揭弊事件，聯合報前員工侯俐安7日已有所說明，本報不予置評。 聯合報對新聞處理有嚴謹的規範，對新聞事實一貫善盡查證的責任。

麻婆豆腐、炸醬麵 程建人告別追思充斥記憶中熟悉的味道

外交部前部長程建人上月26日離世，享壽86歲，家屬今（7日）在台北市舉行追思禮拜，在程建人最愛的英文歌曲、綠野仙蹤主題曲...

永豐銀行以行動關懷兒少 助童遠離「手機成癮」

在這個數位科技蓬勃發展的時代，網路已深深融入日常生活，尤其對兒童與青少年而言，社群媒體更是他們探索世界、建立人際關係的重要管道。然而，過度使用網路所帶來的影響，也逐漸成為社會關注的焦點。根據2023年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。