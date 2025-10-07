麻婆豆腐、炸醬麵 程建人告別追思充斥記憶中熟悉的味道

外交部前部長程建人9月26日離世，享壽86歲，家屬今（7日）在台北市舉行追思禮拜，家人故舊用味道追憶程建人，程建人對看似簡單，卻不容易料理的麻婆豆腐特別喜愛，程建人的兒子程惟忱回憶父親愛吃麻婆豆腐，這道菜是程建人生前評斷中餐館好壞的標準。程建人以榨醬麵與紅蘿蔔炒牛肉絲，款待阮囊羞澀的留美學生胡為真，半個世紀過後，胡為真仍深深感念。

這場追思禮拜有錢復、林永樂和李大維等多位前外長出席，外交部政次吳志中以及親民黨主席宋楚瑜等黨政人士到場致哀。

追思禮拜會場播放著程建人外交生涯與各國元首政要會面影片，背景是他引吭高歌的照片，這是程建人生前最愛的電影綠野仙蹤主題曲彩虹之上（Somewhere Over the Rainbow），代表著對美好未來的期許。

馬英九總統任內的國安會秘書長胡為真表示，程建人是他的學長、老師，也是他進入外交部後的長官，他讚程建人是中華民國對美外交工作第一線、外交人員最重要的功臣，在動盪的1970年代，在華府參與從尼克森到卡特等美國總統的外交轉向過程。

當時的胡為真在外交部工作，常常看到時任駐美大使沈劍虹傳回來與美國政要會談的又厚又長電報，大部分都出自程建人之手，電報內容鉅細彌遺清清楚楚。

2000年政黨輪替，胡為真說，新任行政院長唐飛向新總統陳水扁力薦絕對不能讓程建人退休，後來陳水扁任命程建人為駐美代表，程建人在駐美代表期間協助扁多次過境美國，但最後發生迷航外交，扁與美方之間的信任跌到谷底。也因此，程建人在當時被部分藍營人士所不諒解。

程建人多次自清，認為外交官超越黨派，最後還是因為國內壓力不斷求去，退休後的程建人甚至暗示不排除捐款支持民進黨前主席施明德發起的倒扁運動。時移勢易，陳水扁今天人未到場，在致意的花籃上寫著「外交尖兵 不辱使命」。

外交部除吳志中和北美司長王良玉到場致意外，外長林佳龍和駐美代表俞大㵢致贈花籃；致意的花籃從會場內一路延伸到場外，包含國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕及嘉義市長黃敏惠等藍營政要，陳水扁可謂萬藍叢中一點綠；在家屬製作的影片回顧程建人的一生時，也分享了程建人夫婦過去與前總統蔡英文和總統府資政邱義仁的合照，當中的蔡英文還相當稚嫩，應為早期從政所攝。

除了外交上的程建人，胡為真和程維忱也感性分享與程建人的相處時光，胡為真說，他當年在華府求學，規定自己每餐只能花1美元，某天到程家吃飯，見到炸醬麵和胡蘿蔔炒牛肉絲，一頓狼吞虎嚥，程建人還擔心他沒吃飽，這份溫暖讓他感念至今。

程維忱則說，父親是他的英雄，其職涯為台灣人民奮鬥，不求名利，即便工作繁忙也不缺席家庭生活，父親經常拿麻婆豆腐來考驗每家餐廳的水準，不吃辣的他受到父親影響，麻婆豆腐也成為他最喜歡的一道菜。