中央社展現國際新聞製播實力 入圍亞洲3項新聞獎

第30屆亞洲電視獎近日公布入圍名單，中央社以「全球晚間新聞」節目以及「黑戶寶寶」單則影音新聞，一共入圍2項。另外，中央社的印尼語節目Jalan Jalan Taiwan也入圍亞洲影藝創意大獎。

中央通訊社的「全球晚間新聞」節目展現國際新聞製播實力，5月起首度在YouTube平台推出午、晚間影音新聞，播送內容涵蓋台灣及國際重大焦點，並結合數10名海外特派員在全球各個駐地國家的第一線報導，提供閱聽大眾全方位的新聞視野，入圍亞洲電視獎最佳新節目獎。

中央社的「黑戶寶寶」單則影音新聞，以鏡頭為弱勢發聲，傳遞溫度與力量，內容描述失聯移工在台灣出生的小孩，占了黑戶人口的大宗，這些孩子因為無法納入健保，生病時不敢就醫，即便有醫院同意收治，仍會面臨高昂醫療費用的壓力。中央社深入記錄，揭開黑戶寶寶的困境，入圍亞洲電視獎最佳單則新聞獎。

另外，中央社印尼語頻道3月推出全新YouTube影音節目「台灣走一走Jalan Jalan Taiwan」，內容以服務在台灣的20多萬印尼新住民和移工為目標，帶領印尼觀眾探索台灣食衣住行育樂生活文化的多元樣貌，入圍亞洲影藝創意大獎。

中央社入圍亞洲3項新聞獎，象徵國際對中央社新聞專業與創意製作的高度肯定。秉持客觀翔實的報導精神，中央社持續為全球觀眾提供高品質、可信賴的新聞內容。