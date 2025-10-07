林保署建林火評估系統 可查7日內潛在風險

快訊

中央社／ 台北7日電

每年10月至隔年5月，中南部進入乾季，是森林容易發生野火的期間。農業部林業及自然保育署已建置「林火風險評估系統」，民眾可查詢各地7日內的林火潛在風險。

林保署今天發布新聞稿表示，台灣位處季風氣候區，受季風交替、地形影響，每年10月起至次年5月梅雨季節來臨前，是中南部乾燥季節，近5年有89%（229件）的森林火災發生在這段期間，主要原因大多與人為用火不慎有關。

為強化林火風險潛勢評估，並喚起民眾防災意識，林保署已建置「林火風險評估系統」

https://ffwi.forest.gov.tw/），民眾可查詢各地7日內的林火潛在風險。

另外，林保署也研析林火高風險區域林火發生原因，透過精準式宣導及災防告警細胞簡訊等多元方式，提醒民眾謹慎用火，避免森林火災發生。

林保署說，預防森林火災發生，勝過災害的搶救，若發現森林火災，立即撥打免費專線0800-000930（您您您，救山林）或119，最先通報者可獲新台幣5000元獎金；另舉報燒毀國、公有林的行為，經查證屬實，舉報人可獲最高10萬元獎金。

林保署說，近年受到全球暖化、極端氣候影響，全球森林野火災害越發嚴重，今年1月美國南加州野火事件，燒毀面積綿延233.7平方公里，經濟損失高達2750億美元，不僅造成森林資源減損，也危害人民生命財產；台灣中南部進入乾季期間，民眾更應注意在森林區域不要隨意引火。

「挖土機超人」光復救災中秋夜離世 兒子：感到驕傲

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。桃園市蘆竹區「挖土機超人」、48歲的挖土機行老闆林鴻森日前赴花蓮光復鄉救災，左小腿受傷感染，起先有在當地醫院治療，後來轉院林口長庚，因受傷引發敗血症，送醫搶救多日不治，家屬悲痛，但想到他的義舉仍感到驕傲，「沒有多少人能像他放下手邊工作去幫忙」。

永豐銀行以行動關懷兒少 助童遠離「手機成癮」

在這個數位科技蓬勃發展的時代，網路已深深融入日常生活，尤其對兒童與青少年而言，社群媒體更是他們探索世界、建立人際關係的重要管道。然而，過度使用網路所帶來的影響，也逐漸成為社會關注的焦點。根據2023年

海龍蛙兵為何從金門移防澎湖？圖解兵力、無人艇部署

原駐守金門的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，上個月已完成將全營主力後撤至澎湖的移防任務，進駐當地西嶼牛心灣營區；美軍特戰部隊不再至金門協訓，集中於澎湖實施。據了解，這項重大調整是由國家安全會議與國防部主導決定。

歷史上的今天／1960年日本婦人實業團抵台參加國慶大典

1960年10月7日，由中華婦女反共抗俄聯合會邀請的日本婦人實業團，下午從東京飛抵台北。她們是應邀前來參加雙十國慶的總統府前閱兵大典，並將與台北及中南部婦界人士會談。

「2025台灣設計展－彰化行」　即將開「彰」

有史以來規模最大的台灣設計展即將於10月10日至26日在彰化盛大登場，今年以「彰化行」為主題，展區跨越4鄉鎮市，規劃3大主展區、15個分行，透過設計力全面打開彰化，將百工百業與多元風貌，展現「世界級內

嘉里大榮負責中央防疫物資配送遭疑具中資背景 疾管署：已非承作廠商

今年城鎮韌性全民防衛動員演習於各地陸續進行，但協助醫療應變及負責衛福部疾管署中央防疫物資的倉儲與配送的「嘉里大榮公司」，...

