林保署建林火評估系統 可查7日內潛在風險

每年10月至隔年5月，中南部進入乾季，是森林容易發生野火的期間。農業部林業及自然保育署已建置「林火風險評估系統」，民眾可查詢各地7日內的林火潛在風險。

林保署今天發布新聞稿表示，台灣位處季風氣候區，受季風交替、地形影響，每年10月起至次年5月梅雨季節來臨前，是中南部乾燥季節，近5年有89%（229件）的森林火災發生在這段期間，主要原因大多與人為用火不慎有關。

為強化林火風險潛勢評估，並喚起民眾防災意識，林保署已建置「林火風險評估系統」

（https://ffwi.forest.gov.tw/），民眾可查詢各地7日內的林火潛在風險。

另外，林保署也研析林火高風險區域林火發生原因，透過精準式宣導及災防告警細胞簡訊等多元方式，提醒民眾謹慎用火，避免森林火災發生。

林保署說，預防森林火災發生，勝過災害的搶救，若發現森林火災，立即撥打免費專線0800-000930（您您您，救山林）或119，最先通報者可獲新台幣5000元獎金；另舉報燒毀國、公有林的行為，經查證屬實，舉報人可獲最高10萬元獎金。

林保署說，近年受到全球暖化、極端氣候影響，全球森林野火災害越發嚴重，今年1月美國南加州野火事件，燒毀面積綿延233.7平方公里，經濟損失高達2750億美元，不僅造成森林資源減損，也危害人民生命財產；台灣中南部進入乾季期間，民眾更應注意在森林區域不要隨意引火。