嘉里大榮負責中央防疫物資配送遭疑具中資背景 疾管署：已非承作廠商

今年城鎮韌性全民防衛動員演習於各地陸續進行，但協助醫療應變及負責衛福部疾管署中央防疫物資的倉儲與配送的「嘉里大榮公司」，遭質疑具有中資背景。疾管署表示，中央防疫物資的倉儲與配送已非由嘉里醫藥物流公司承作，未來會在招標合約規定，要求業者不能把資料傳輸至境外。

疾管署發言人曾淑慧表示，中央庫存防疫物資委託倉儲及運送作業，歷年依「政府採購法」公開評選具專業服務能力的合格廠商，嘉里醫藥物流公司承作合約已於去年結束，所有防疫物資也已經移倉至今年承作廠商的倉儲，目前已不是由嘉里醫藥物流公司負責。

曾淑慧指出，除中央防疫物資外，疾管署公費兒童常規疫苗及公費成人疫苗各品項中，嘉里醫藥物流公司目前僅獲委託負責冷鏈運送品項為卡介苗及少數流感疫苗；疫苗以外，該公司另負責蛇毒血清、狂犬病免疫球蛋白、麻疹免疫球蛋白等使用量較少的免疫製劑的冷鏈運送，其他絕大部分疫苗品項的冷鏈運送都由國內其他公司負責。

曾淑慧說，由於目前政府採購及醫藥管理相關法規，未限制物流業者的中資背景，為加強醫療韌性作為，未來辦理相關採購案，可研議在有法規框架下，建立其他備援系統，確保在緊急情況下防疫物資調度的韌性。同時，為強化資訊安全相關規範，往後招商時，將進一步於合約中加附依「個資法」21條，限制得標廠商資料的境外傳輸規定，以防關鍵節點、運輸路線、倉儲位置等機密外洩。

曾淑慧表示，為因應可能的疫情及推動各項防疫業務，疾管署每年均儲備必要的防疫物資、疫苗、免疫製劑等，以確保醫療及公衛體系順利運作；而相關的倉儲、運送工作，均依政府採購法相關規定辦理，並經廠商資格審查及公開評選等程序，擇定具專業服務能力的合格廠商；執行過程嚴格把關履約情形及服務品質，維護國人健康安全。