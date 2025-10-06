快訊

台鐵五權站站務員遭推飛落軌道 驚悚瞬間畫面曝光

中壢「萬人封街烤肉」 沒煙味只有烤肉香

2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

酒駕一律吊車牌？立院法制局建議納善意抗辯機制

中央社／ 台北6日電

交通部研議修法，只要駕駛人酒駕，不論車輛所有人為何一律吊牌。立法院法制局指出，此舉恐有違比例原則，建議採「原則一律吊牌」加上「善意抗辯機制」，車主可舉證如車輛被偷、已明示不予借車等事由，經審酌後可免予吊牌。

根據立法院法制局「酒駕吊扣牌照適用範圍之法制問題研析」報告，今年9月汐止國道上一輛轎車不明原因自撞護欄，車身卡在護欄外側，轄區警方表示，肇事車輛的車主將車輛借給友人，當天駕駛倉皇離開現場，懷疑是酒駕釀禍。

報告指出，依道路交通管理處罰條例（道交條例）規定，汽車駕駛人有酒駕行為，除罰鍰外並應當場移置保管車輛、吊扣駕駛執照，但未明確規定當駕駛人與車主非同一人時是否適用。經最高法院判決認定，僅當酒駕駕駛與車主為同一人時，才能吊扣牌照，若駕駛人非車主，則不得對車主名下車輛吊牌。

報告表示，最高法院的見解引發爭議，外界認為，這將導致酒駕者藉用他人車輛規避吊牌處分。交通部則表示尊重判決，但已研議修法，擬將條文明確化，未來只要駕駛人酒駕，不論車輛所有人為何一律吊牌，以防杜酒駕累犯藉用他車規避處罰。

報告也說，如果在車主完全不知情、或無授權情形下受處罰，可能會有違比例原則的疑慮，因酒駕之人是駕駛而非車主，處分對酒駕的嚇阻效果有限。假設車主完全不知情卻仍受吊牌處分，對車主造成重大不利益，而其與防制酒駕間的關聯極低，顯然失衡。

報告指出，建議修正道交條例規定，採取「原則一律吊牌」加上「善意抗辯機制」，也就是說，原則上任何駕駛酒駕的車輛均可吊牌，以避免駕駛藉他人車輛規避漏洞。

報告表示，但車主可提出得舉證免責抗辯，例如車輛被偷、已明示不予借車或其他可證明無法預見駕駛會酒駕的事由，由主管機關審酌後，可免予吊牌或縮短吊牌期間，避免懲罰無過失第三人，以衡平行為人與車主的責任。

報告指出，如需衡平車主的權利及達到避免酒駕目的，主管機關也可採用「分級處分」，依違規情節與累犯情形，決定吊牌期間的長短。另外，近來推廣科技執法，酒駕部分可考慮採用科技防制配套，要求車主安裝「酒測鎖」作為替代或附加處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 車主 主管

延伸閱讀

中秋烤肉喝多了還想趕攤 新北離婚夫妻酒駕拒測還推警下場慘了

桃園通緝犯遭盤查拔腿逃 跑不到50公尺就落網

五月天阿信出手了！噹家家「喝醉不要亂寫東西」

影／酒後騎車拒檢逃酒測僅0.02 男沿途29項違規罰金14萬比酒駕高

相關新聞

嘉里大榮負責中央防疫物資配送遭疑具中資背景 疾管署：已非承作廠商

今年城鎮韌性全民防衛動員演習於各地陸續進行，但協助醫療應變及負責衛福部疾管署中央防疫物資的倉儲與配送的「嘉里大榮公司」，...

館長直播嗆斬首賴清德 刑事局蒐證報新北檢指揮偵辦

．網紅「館長」陳之漢昨在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局今表示，於直播公開提及斬首總統等煽動暴力之言論，涉及違反刑法第153條煽惑他人犯罪、305條恐嚇危害安全罪，由偵七大隊蒐集相關事證，報新北地檢署指揮偵辦。

【專家之眼】弔念追思孔傑榮教授

上月23日晚上，我出席台灣民主太平洋聯盟理監事會議。會中，創會人呂秀蓮前副總統提到她恩師孔傑榮對她政治生涯的深厚影響。沒...

歷史上的今天／原生家庭已有5孩 1960年三胞胎女嬰送養

1960年10月6日，住在基隆市八斗子的大陳義胞漁民虞顯明、虞管梅夫婦，已有五個子女，前一個月底又生了一胎三女：虞大英、中英、少英，上午由中國家庭計畫協會送往台北市南京西路好生育幼院收養，暫時獲得安身之所。

缺工缺料衝擊！北台灣公共工程頻頻流標

大環境缺工缺料困境難解，衝擊公共工程，北台灣包括捷運等持續有指標性工程流標。北市副市長李四川說，公共工程流標嚴重，最大問...

北台公共工程為何頻流標？雙重風險…業界不敢出手

國內各地公共工程接連流標，須調整預算與工期才得以發包，導致工程進度延宕。業界分析，主因在於預算未能反映市場實際成本，大型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。