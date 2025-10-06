酒駕一律吊車牌？立院法制局建議納善意抗辯機制

交通部研議修法，只要駕駛人酒駕，不論車輛所有人為何一律吊牌。立法院法制局指出，此舉恐有違比例原則，建議採「原則一律吊牌」加上「善意抗辯機制」，車主可舉證如車輛被偷、已明示不予借車等事由，經審酌後可免予吊牌。

根據立法院法制局「酒駕吊扣牌照適用範圍之法制問題研析」報告，今年9月汐止國道上一輛轎車不明原因自撞護欄，車身卡在護欄外側，轄區警方表示，肇事車輛的車主將車輛借給友人，當天駕駛倉皇離開現場，懷疑是酒駕釀禍。

報告指出，依道路交通管理處罰條例（道交條例）規定，汽車駕駛人有酒駕行為，除罰鍰外並應當場移置保管車輛、吊扣駕駛執照，但未明確規定當駕駛人與車主非同一人時是否適用。經最高法院判決認定，僅當酒駕駕駛與車主為同一人時，才能吊扣牌照，若駕駛人非車主，則不得對車主名下車輛吊牌。

報告表示，最高法院的見解引發爭議，外界認為，這將導致酒駕者藉用他人車輛規避吊牌處分。交通部則表示尊重判決，但已研議修法，擬將條文明確化，未來只要駕駛人酒駕，不論車輛所有人為何一律吊牌，以防杜酒駕累犯藉用他車規避處罰。

報告也說，如果在車主完全不知情、或無授權情形下受處罰，可能會有違比例原則的疑慮，因酒駕之人是駕駛而非車主，處分對酒駕的嚇阻效果有限。假設車主完全不知情卻仍受吊牌處分，對車主造成重大不利益，而其與防制酒駕間的關聯極低，顯然失衡。

報告指出，建議修正道交條例規定，採取「原則一律吊牌」加上「善意抗辯機制」，也就是說，原則上任何駕駛酒駕的車輛均可吊牌，以避免駕駛藉他人車輛規避漏洞。

報告表示，但車主可提出得舉證免責抗辯，例如車輛被偷、已明示不予借車或其他可證明無法預見駕駛會酒駕的事由，由主管機關審酌後，可免予吊牌或縮短吊牌期間，避免懲罰無過失第三人，以衡平行為人與車主的責任。

報告指出，如需衡平車主的權利及達到避免酒駕目的，主管機關也可採用「分級處分」，依違規情節與累犯情形，決定吊牌期間的長短。另外，近來推廣科技執法，酒駕部分可考慮採用科技防制配套，要求車主安裝「酒測鎖」作為替代或附加處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康