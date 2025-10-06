快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

【專家之眼】弔念追思孔傑榮教授

聯合報／ 宋燕輝／中華民國國際法學會理事
長期關注兩岸民主法治事務的紐約大學法學院教授孔傑榮22日去世，享年95歲。(路透)
長期關注兩岸民主法治事務的紐約大學法學院教授孔傑榮22日去世，享年95歲。(路透)

上月23日晚上，我出席台灣民主太平洋聯盟理監事會議。會中，創會人呂秀蓮前副總統提到她恩師孔傑榮對她政治生涯的深厚影響。沒想到我一回到家就收到紐約好友傳來不幸的訊息。她說：「您應該已經聽到Jerry（孔教授要我們如此稱呼他）離世的不幸消息......。」 是師生心有靈犀一點通的牽掛，在會中，呂前副特別提到她去紐約探望孔傑榮教授的事。收到消息第一時間，我請蘇秘書長轉告呂前副總統。

昨天（4日）早上，我參加紐約思想者智庫與中美印象網站聯合主辦的「孔傑榮教授線上追思會」。會中，中央研究院法律研究所陳玉潔副研究員代唸呂前副總統所特別撰寫的追悼全文。

孔教授對呂前副回台從政，推動台灣民主運動，保護人權等有極為深遠的影響。呂前副參加美麗島事件入獄後來被釋放，孔教授的聲援發揮重要影響。陳副研究員是孔教授的得意門生，專攻人權與相關國際法。會中，她也發言表達對孔教授的思念與不捨。

我第一次認識孔教授是十幾年前在香港出席一個有關國際法與南海議題的研討會。由於南海問題緊張升高，菲律賓片面提出南海仲裁案，一向提倡以國際法律訴訟方式解決國家間衝突的孔教授開始關注國際海洋法與南海相關問題。由於海洋法與南海爭端是我的研究領域，我與孔教授的交往與互動越來越密切。他不但邀請我到他的課堂講課，也參加他所主持美亞法律研究中心所執行的國際法律案例撰寫計畫。

此外，更是因為孔教授的關係，我持續參加中國南海研究院與美國美中關係全國委員會於2014年發起的「中美海上事務與國際法二軌對話」。此對話總共舉辦13輪，後來受疫情和中美關係下滑影響，原本計畫在海南三亞舉行的會議也未能舉辦。

「中美海上事務與國際法二軌對話」為中國與美國涉海政策與法律問題搭建一個機制化平台，是一個重要的涉南海公共外交溝通管道。當時，孔教授決定邀請台灣學者參加此對話的主要用意是讓台灣在南海法政議題上有發聲、溝通的管道。南海研究院不反對台灣學者與會，也是體認兩岸在南海有捍衛島嶼主權與海洋權益的責任與使命。南海研究院吳士存院長也認為兩岸在南海應進行合作。

很遺憾的，未執政前與執政後的民進黨對台灣學者參加此對話過程採取反對與批判立場。為此事，中研院曾經被要求在立法院提出說明，不然年度預算之通過有可能受到影響。儘管如此，我持續參加13次的實體與線上會議。在最後一次的線上會議（2024年8月）見到孔教授，當時，除了膝蓋問題，他的身體狀況似乎還好。沒想到一年後，孔教授就離世。

孔教授的成就與貢獻紛紛見諸國際媒體和相關追思會及弔念文，不用我多說。但我想表達與感謝的是他對所有晚輩的關愛、照顧、鼓勵。在香港、海南島、華府、紐約、波士頓、台北、在他家，在各種會議與社交場合中，我與孔教授的相處歷歷在目。

懷念這位如父亦友的國際法大師、懷念與他在紐約網球場上的球敘、懷念與他在波士頓普洛斯頓別墅旁湖中的游泳戲水。Jerry, I miss you very much! I am so honour to have the chance to meet you, know you, learn from you, and become your friend. YH. （孔教授對我的稱呼）

國際法

延伸閱讀

麥德姆進入南海後快速重整轉中颱 粉專：環流型態改善許多

影響大陸十一長假！颱風「麥德姆」生成 估5日登陸海南廣東一帶

紐約20層大樓爆炸坍塌 居民驚呼「一聲巨響側面全垮」

1杯珍奶看見「海的秩序」 中山大學研究團隊揭開東海漁場豐饒秘密

相關新聞

【專家之眼】弔念追思孔傑榮教授

上月23日晚上，我出席台灣民主太平洋聯盟理監事會議。會中，創會人呂秀蓮前副總統提到她恩師孔傑榮對她政治生涯的深厚影響。沒...

歷史上的今天／原生家庭已有5孩 1960年三胞胎女嬰送養

1960年10月6日，住在基隆市八斗子的大陳義胞漁民虞顯明、虞管梅夫婦，已有五個子女，前一個月底又生了一胎三女：虞大英、中英、少英，上午由中國家庭計畫協會送往台北市南京西路好生育幼院收養，暫時獲得安身之所。

缺工缺料衝擊！北台灣公共工程頻頻流標

大環境缺工缺料困境難解，衝擊公共工程，北台灣包括捷運等持續有指標性工程流標。北市副市長李四川說，公共工程流標嚴重，最大問...

北台公共工程為何頻流標？雙重風險…業界不敢出手

國內各地公共工程接連流標，須調整預算與工期才得以發包，導致工程進度延宕。業界分析，主因在於預算未能反映市場實際成本，大型...

缺工缺料拖累進度！公共工程頻流標 業界指關鍵在預算

大環境缺工缺料問題持續衝擊營建市場，公共工程也難倖免。近年新北與基隆多起工程接連流標，必須多次調整預算與工期才能順利發包...

青農返鄉打造多元生態農場 開發芭樂商品全果利用不浪費

屏東縣高樹鄉40歲青農洪文詠在國中一邊看著傅培梅節目一邊動手做料理，曾夢想開麵包店，大學、碩士念食品科學系，2年前，因父親生病，他決定接手父親芭樂園，秉持友善土地理念，將原本慣行農法改成有機，現為有機轉型期，結合食品加工專業，芭樂全果運用研發多種品項，推動多元生態農場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。