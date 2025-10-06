捷克帕弗哈斯四重奏自創慢燉排練法 深掘音樂細節

快訊

中央社／ 台北6日電

來自捷克的帕弗哈斯四重奏曾獲英國「留聲機雜誌」年度唱片大獎，成員堅持「慢燉」（slow cooking）的排練模式，練習時僅專注少量曲目，深入挖掘每一個音樂細節。

根據鵬博藝術發布的新聞資料，帕弗哈斯四重奏（Pavel Haas Quartet）通常會花7到10天專心練習一首曲目，每次約3小時，之後安排幾場小型演出，透過舞台實戰經驗強化團員默契，這種從練習到小型演出的模式，會重複好幾次，直到樂曲演出達到四重奏心中理想的標準。

帕弗哈斯四重奏取名自捷克作曲家帕弗哈斯（PavelHaas），帕弗哈斯1941年在泰瑞辛城被納粹逮捕入獄，3年後死於奧斯威辛集中營，留下3首精彩的弦樂四重奏。深受啟發的帕弗哈斯四重奏成軍23年來，以技藝精準、富有故事性，以及自由奔放充滿活力的詮釋風格聞名樂壇。

帕弗哈斯四重奏曾6度摘下英國「留聲機雜誌」大獎，2次「BBC音樂雜誌」音樂獎以及多次年度金音叉獎；2022年，帕弗哈斯四重奏更被英國「BBC音樂雜誌」評為史上十大最佳弦樂四重奏之一。

這次訪台，帕弗哈斯四重奏上半場將帶來舒伯特的「c小調第12號弦樂四重奏」、貝多芬「F大調第16號弦樂四重奏」；下半場則帶來舒伯特「d小調第14號弦樂四重奏，死與少女」。這首樂曲讓帕弗哈斯四重奏摘下英國「留聲機雜誌」年度唱片大獎。

舒伯特「d小調第14號弦樂四重奏，死與少女」這首樂曲對於帕弗哈斯四重奏深具意義，它是帕弗哈斯四重奏成團後挑戰的第一首作品，不同於其他四重奏常以誘惑、性愛的寓言角度切入，而是用「戰勝命運的過程」為主軸來詮釋。

創團元老也是大提琴手雅盧塞克（Peter Jarusek）表示，雖然「愛」與「死亡」在這首曲目中並行，「但我們感受到更多的是一種令人畏懼的絕望與無助，以及縱使無法戰勝命運也要抗爭的意念。」雅盧塞克舉例在樂曲「第二樂章」瀰漫著死亡與空虛的濃厚氣息，詮釋時他們傾向賦予更多戲劇張力，探索力度極限。

帕弗哈斯四重奏之夜「布拉格之春」將於10月22日演出，地點在台北國家音樂廳。

