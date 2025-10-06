北台公共工程為何頻流標？雙重風險…業界不敢出手

國內各地公共工程接連流標，須調整預算與工期才得以發包，導致工程進度延宕。業界分析，主因在於預算未能反映市場實際成本，大型公共建設集中招標產生「磁吸效應」，壓縮對中小型工程投標意願。

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，公共工程頻流標主因仍在於預算偏低。他說，從政府核定預算到開標往往間隔數月甚至一年，材料與人工成本波動劇烈，導致預算與實際落差過大，廠商評估風險高而選擇不投標。多數工程流標與預算不足有關，淡江大橋是少數因技術性問題導致流標的特例。

陳煌銘強調，國內營造廠技術能力充足，只要預算合理、確保不虧損，廠商自然願意進場投標。目前預算調整機制僵化，公務員憂遭誤會圖利，導致修正進度緩慢，往往要流標二、三次後才會檢討提高預算。他呼籲，政府應建立更靈活的預算調整制度，讓公共工程能及時反映市場成本，避免延宕、確保建設進度。

台灣區綜合營造業同業公會基隆辦事處處長王德昌說，目前放寬到兩億元以上工程就可專案申請外籍移工，申請作業幾乎要等一年才有移工進來，但兩億元工程一年多就會結案，緩不濟急，行政作業要再加快。

王德昌表示，以往有高職畢業生投入職場，如今人人讀大學，沒有要進工地，「別說站一天，光在大太陽下站兩小時，可能就打退堂鼓了」。

王指出，以往營造業者搶標公共工程，底價打八折、七折都想標到，現在是政府來拜託業者投標。業者想標工程創造利潤，在缺工困境下，加上用日曆天算工期，勞基法的工時限制，業者不是不想標，而是沒有人。

王德昌說，業者一直很納悶，勞動部接受科技廠專案引進外籍移工當作業員，理由是可以幫台灣創造外匯。營造業想引進移工，卻被說成是搶本地人工作機會，非常不公平。