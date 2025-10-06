聽新聞
0:00 / 0:00

北台公共工程為何頻流標？雙重風險…業界不敢出手

聯合報／ 記者張策邱瑞杰／連線報導

國內各地公共工程接連流標，須調整預算與工期才得以發包，導致工程進度延宕。業界分析，主因在於預算未能反映市場實際成本，大型公共建設集中招標產生「磁吸效應」，壓縮對中小型工程投標意願。

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，公共工程頻流標主因仍在於預算偏低。他說，從政府核定預算到開標往往間隔數月甚至一年，材料與人工成本波動劇烈，導致預算與實際落差過大，廠商評估風險高而選擇不投標。多數工程流標與預算不足有關，淡江大橋是少數因技術性問題導致流標的特例。

陳煌銘強調，國內營造廠技術能力充足，只要預算合理、確保不虧損，廠商自然願意進場投標。目前預算調整機制僵化，公務員憂遭誤會圖利，導致修正進度緩慢，往往要流標二、三次後才會檢討提高預算。他呼籲，政府應建立更靈活的預算調整制度，讓公共工程能及時反映市場成本，避免延宕、確保建設進度。

台灣區綜合營造業同業公會基隆辦事處處長王德昌說，目前放寬到兩億元以上工程就可專案申請外籍移工，申請作業幾乎要等一年才有移工進來，但兩億元工程一年多就會結案，緩不濟急，行政作業要再加快。

王德昌表示，以往有高職畢業生投入職場，如今人人讀大學，沒有要進工地，「別說站一天，光在大太陽下站兩小時，可能就打退堂鼓了」。

王指出，以往營造業者搶標公共工程，底價打八折、七折都想標到，現在是政府來拜託業者投標。業者想標工程創造利潤，在缺工困境下，加上用日曆天算工期，勞基法的工時限制，業者不是不想標，而是沒有人。

王德昌說，業者一直很納悶，勞動部接受科技廠專案引進外籍移工當作業員，理由是可以幫台灣創造外匯。營造業想引進移工，卻被說成是搶本地人工作機會，非常不公平。

公共工程 捷運

延伸閱讀

缺工缺料拖累進度！公共工程頻流標 業界指關鍵在預算

基隆旭丘公園改造兩度流標…市府將調整標案內容 業界：考量無形成本

中壢分局攜手移民署 連假期間查獲15名違法移工

營造業缺工缺料衝擊大 新北建照期限自動延長2年

相關新聞

歷史上的今天／原生家庭已有5孩 1960年三胞胎女嬰送養

1960年10月6日，住在基隆市八斗子的大陳義胞漁民虞顯明、虞管梅夫婦，已有五個子女，前一個月底又生了一胎三女：虞大英、中英、少英，上午由中國家庭計畫協會送往台北市南京西路好生育幼院收養，暫時獲得安身之所。

缺工缺料衝擊！北台灣公共工程頻頻流標

大環境缺工缺料困境難解，衝擊公共工程，北台灣包括捷運等持續有指標性工程流標。北市副市長李四川說，公共工程流標嚴重，最大問...

北台公共工程為何頻流標？雙重風險…業界不敢出手

國內各地公共工程接連流標，須調整預算與工期才得以發包，導致工程進度延宕。業界分析，主因在於預算未能反映市場實際成本，大型...

缺工缺料拖累進度！公共工程頻流標 業界指關鍵在預算

大環境缺工缺料問題持續衝擊營建市場，公共工程也難倖免。近年新北與基隆多起工程接連流標，必須多次調整預算與工期才能順利發包...

青農返鄉打造多元生態農場 開發芭樂商品全果利用不浪費

屏東縣高樹鄉40歲青農洪文詠在國中一邊看著傅培梅節目一邊動手做料理，曾夢想開麵包店，大學、碩士念食品科學系，2年前，因父親生病，他決定接手父親芭樂園，秉持友善土地理念，將原本慣行農法改成有機，現為有機轉型期，結合食品加工專業，芭樂全果運用研發多種品項，推動多元生態農場。

消防年出動救溺破800件 圖解死亡最多水域與原因

消防署統計近5年共發生2014人溺水案件，「戲水」與「失足」是溺斃主因，事故地點超過75%集中於開放水域，以「溪河」最多將近5成，「近海」居次，「泳池」僅占8%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。