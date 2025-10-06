缺工缺料衝擊！北台灣公共工程頻頻流標

大環境缺工缺料困境難解，衝擊公共工程，北台灣包括捷運等持續有指標性工程流標。北市副市長李四川說，公共工程流標嚴重，最大問題是持續缺工缺料，加上公家機關工程程序多，營造廠寧可投入民間工程。

雙北有多項捷運工程正如火如荼推進，北市捷運工程局表示，二○一九年疫情過後，缺工缺料影響明顯，加上俄烏戰爭引起全球通膨、國內公共工程大量推出及高科技廠搶工，伴隨少子化年輕人不願投入營造業等因素，造成惡性循環，導致台北捷運南北環招標延宕二至三年。

北市捷運局說，經調整招標條件及中央預算支持下，南北環各標陸續決標，並進入施工階段。雖然東環段已順利決標二標，尚有四個土建區段標流標多次，恐影響完工及通車年期。

新北也是公共工程流標重災區，工務局分析，頻繁流標工程通常是地勢險峻、專業工班稀缺，加上近期國一甲及多項大型公共工程同時招標，產生磁吸效應，加上鋼構產能被科技大廠擠壓，降低廠商投標意願。

新北水利局長宋德仁回顧，塔寮坑三抽水站是近年新北流標次數最多的水利工程，歷經八次流標，第九次才順利決標並於去年底動土。他說，當時全台公共工程量大，廠商有選擇權，投標意願下降。另一因素是該工程位於河邊、施工風險高、天候不穩，都是卻步的原因。

宋德仁直言，前瞻計畫及大型建設推動，加上台積電南科、中科等園區擴廠，科技廠房利潤佳，不僅吸引營造商轉向民間市場，連部分公務員都被科技業挖角，凸顯公共工程推動困難。

基隆近期流標的公共工程也不少，包含協和街路面修整工程、旭丘公園環境改造計畫統包工程等，旭丘公園環境改造工程已流標二次。去年基隆生命典藏館拆除改建工程也是第四次招標才決標。

基市府今年發包旭丘公園環境改造計畫統包工程，都發處都市設計科長蕭世宏表示，旭丘公園聯外路狹窄，重型機具要進場困難，機具效能受限，施工成本就會提高。