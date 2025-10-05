缺工缺料拖累進度！公共工程頻流標 業界指關鍵在預算

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
近年新北與基隆多起工程接連流標，必須多次調整預算與工期才能順利發包，導致工程進度延宕。記者季相儒／攝影
近年新北與基隆多起工程接連流標，必須多次調整預算與工期才能順利發包，導致工程進度延宕。記者季相儒／攝影

大環境缺工缺料問題持續衝擊營建市場，公共工程也難倖免。近年新北與基隆多起工程接連流標，必須多次調整預算與工期才能順利發包，導致工程進度延宕。地方政府與業界分析，主因在於預算未能反映市場實際成本，加上大型公共建設集中招標產生「磁吸效應」，進一步壓縮中小型工程的投標意願。

新北市工務局表示，以新工處代辦的「瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所辦公廳舍興建工程」為例，曾於113年12月與114年1月兩度流標，主因瑞芳地區偏遠、多雨，導致施工效率難以掌握，加上國內工程案量龐大、專業工種人力短缺，以及機具與機電設備價格持續上漲，使廠商投標意願低落。

市府後續調整預算並放寬工期，考量當地氣候與施工環境，提供更具彈性的作業條件，於114年6月第三次招標，7月開標共有3家廠商投標，8月順利決標。目前工程預計於今年底開工。工務局補充，該案是近年新工處代辦工程中流標次數最多的個案之一，雖然以往或許也曾出現流標次數更多的工程，但當時的時空背景與市場條件不同，難以作為比較依據。

新北市水利局長宋德仁指出，塔寮坑第三抽水站是近年流標次數最多的工程，歷經8次流標後才在去年第9次順利決標並動土。他說，當時全台公共工程量大，廠商可擇案承攬，加上原物料與人力成本高漲，導致投標意願下降。該工程又位於河邊、施工風險高、天候不穩，增加業者評估風險。水利局後續依市場行情檢討預算與工資調整，才讓標案更符合實際成本。宋德仁指出，前瞻計畫及大型建設推動，加上台積電南科、中科等園區擴廠，高科技廠房利潤佳，不僅吸引營造商轉向民間市場，甚至連部分公務員都被科技業挖角，凸顯公共工程推動困難。

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘則指出，公共工程頻頻流標的主因仍在於預算偏低。他說，從政府核定預算到開標往往間隔數月甚至一年，材料與人工成本波動劇烈，導致預算與實際落差過大，廠商評估風險高而選擇不投標。多數工程流標都與預算不足有關，僅淡江大橋屬技術性問題導致流標的特例。

陳煌銘強調，國內營造廠技術能力充足，只要預算合理、確保不虧損，廠商自然願意進場投標。但目前預算調整機制僵化，公務員憂遭誤會圖利，導致修正進度緩慢，往往要流標2、3次後才會檢討提高預算。他呼籲，政府應建立更靈活的預算調整制度，讓公共工程能及時反映市場成本，避免延宕、確保建設進度。

