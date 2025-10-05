公用頻道如何數位轉型？ 學者：要克服年輕人的三不

照片為台灣藝術大學提供

2025公用頻道論壇十月三日在台灣藝術大學登場，網路與AI時代，公用頻道如何數位轉型？專家學者各抒己見，也有學者直言：公用頻道要克服挑戰，不然就要早日收攤。

這場論壇是由新北市公用頻道活化運用委員會主辦，世新大學、台灣藝術大學影創所與廣電系、以及13家系統業者合辦，新北市新聞局李利貞局長、世新陳清河校長、台藝鐘世凱校長、吳珮慈院長、單文婷所長、陳靖霖主任等學者都到場。論壇邀請公視副總謝玒玲、中華電信耿介信協理等專家學者提供分析，中嘉寬頻北健有線電視總經理許巧妮等業界主管也積極參與。

論壇主持人賴祥蔚教授表示，《有線廣播電視法》是1993年立法，當時規定公用頻道確實是希望提高公民的媒體近用，但是經過32年，網路時代的媒體面貌已經不同，人人都可隨時上傳影片到社群媒體，而有線電視產業逐年走下坡，法規應該鬆綁。

文大新聞系教授莊伯仲戲謔地說，希望今天不是來幫公用頻道辦告別式的。他有感而發，指出時下大學生對於公用頻道是「三不」：不清楚、不需要、不關心，其他民眾的意見應該也差不多，這是要克服的一大挑戰。

莊伯仲說，他1990年代曾在台北市政府新聞處任職，是公用頻道的第一代管理者，他說公用頻道的問世有其時空背景，基本上是為了滿足有線電視觀眾的「接近使用權」。但當前網路時代，一般人透過社群平台來發聲，還更直接、更便利、更有效，對公用頻道有需求的人士應該很少了。如果未來可將公用頻道轉型成視聽與網路科技的實驗特區，或許還有存活機會。否則不如早日收攤，以免變相增加有線電視業者的經營負擔。

