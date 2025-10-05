聽新聞
聯合報一周大事9/28~10/4
國內
10月1日：新北市府宣布，大巨蛋候選基地「樹林機五」及「淡海二期」列為優先評估標的，但淡海二期仍需中央協助用地取得。
10月2日：苗栗發生四十八歲邱姓男子持刀隨機砍人案件，有兩名國小學童及一名男子受傷。
10月3日：衛福部長石崇良表示，代掛號涉及醫療廣告，依法最高可處廿五萬元罰鍰，已發文要求各地衛生局落實查核，並要求電商平台禁止此類服務刊登。
國外
9月30日：菲律賓中部宿霧省外海晚間發生規模六點九地震，當地電力中斷、民眾摸黑逃生，至少六十九人罹難，逾兩百人受傷。
10月1日：知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）辭世，享壽九十一歲。
