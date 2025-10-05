聯合報一周大事9/28~10/4

1956年10月5日，檀香山華僑於所選出的「水仙花皇后」吳兆雲，本日搭民航公司班機自東京飛抵台北，她與雙親隨檀香山華僑回國觀光祝壽團翩然飛臨寶島。年青貌美，儀態大方的水仙花后下機後第一句話，用甚為驚異的表情說道：「呵！我真的是回到可愛的自由祖國來了！」，這是她首次來台觀光。

