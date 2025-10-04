聽新聞
箝制公民參與、環委遴選失衡 環團怒轟環評失去公信力

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

近期中火二期燃氣、七接、高鐵延伸宜蘭等重大開發案相繼快速通過環評，引發外界質疑制度淪為行政程序過場。立委陳昭姿昨舉行「環評實務問題與制度改革公聽會」總體檢。環團直指現行環評制度箝制公民參與、環評委員遴選偏重環境工程背景，讓環評制度失去公信力。

陳昭姿指出，今年五月二十六日立法院已針對公民參與問題作出三項附帶決議，明確要求開發單位在環評會議中須回覆公民提問，並重視受影響居民與環團的發言權益，環境部長彭啓明在答詢時，也承諾檢討相關辦法，要求環境部徹底落實。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，自從二○一九年張子敬出任環保署長後，環評審查方式出現重大轉變，開發單位已不再需要回應公民的提問。她質疑，若公民意見被排除在外，如何稱得上「實質審查」？又如何釐清環評書中可能存在的造假或爭議？

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊痛批，環境部早已淪為開發單位的「門神」。她以自身家鄉大林蒲的洲際液化天然氣接收站（七接）為例，在環評調查資料不實、不完整的情況下，環境部仍強行通過環評，甚至允許事後再補做調查，形同「學生考試不及格卻照樣發畢業證書，畢業了再補考」。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，為落實公民參與與審查透明，今年七月起試行旁聽與發言新制，開放二十位民眾全程參與，並可登記發言提問，也要求環評主席與開發單位回應。而在九月一日新任環評委員上任時，亦向委員說明民眾參與機制及審查迴避規範。

不過，公民團體代表及學者質疑，即便新制上路，仍有開發單位以「綜整回覆」的方式模糊焦點，或實問虛答，呼籲新任環評委員應更嚴格執行相關規定，確保開發單位確實回應民眾的疑慮，且中央與地方的環評標準應力求一致，縣市環評也應該徹底落實。

環評 環團

