史學家許倬雲追思會 葉匡時嘆：兩岸都離他的目標更遠

歷史學者、中研院院士許倬雲於8月4在美國匹茲堡逝世，去年他將唐獎的5000萬元獎金，全數捐給蔣經國基金會，贊助學者進行漢學研究。今天蔣經國基金會在台北蔣經國紀念圖書館舉行追思會，邀請多位學生故舊出席，表達懷念之情。聯合報前社長張作錦致詞表示，「國家親人朋友一直在他心裡，我們也會把他放在心裡」；留學時曾受許氏夫婦照顧的交通部前部長葉匡時則感嘆，兩岸近年的發展路線，恐怕離許倬雲的理想愈來愈遠。

蔣經國基金會董事長錢復指出，1987年許倬雲和余英時、丘宏達、張光直等重量級學者，共同上書給教育部，呼籲比照日本的「日本基金會」，贊助海外學者進行漢學研究。不久正逢蔣經國總統逝世，行政院長俞國華便指示教育部，以蔣經國基金會為名。在1989年初蔣經國逝世周年時，已籌募到新台幣近30億元。當時海外不少人看到基金會的名字，以為是高度政治性質的團體，所幸許倬雲時任基金會北美地區分會長，也是諮議委員會總召集人，他一再要求基金會所有活動以學術為本，不要做政治考量，很快在美國打響名號，眾人發現基金會果然是獎助學術，而非政治掛帥。

錢復也說，許倬雲以唐獎獎金和夫人孫曼麗聯名設立的「許孫獎學金」，不久就可以頒發，繼續鼓勵年輕的漢學研究者。

張作錦說，許倬雲是學界「泰山北斗」等級人物，自己因在報社工作，有機會向他請教、邀請他寫文章。許倬雲客服身體不方便，這種人當然是剛強堅毅，卻有冷靜頭腦與溫暖的心。張作錦回憶，曾聽許倬雲聊起，兒時正逢抗戰爆發，母親看到奔赴戰場的部隊，忙燒開水給士兵們喝，並且流著淚說，「這些年輕人一去可能就再也回不來」。許倬雲回憶母親當時的話，多年後仍忍不住落淚。另外則是台大歷史系教授張忠棟，因為政治立場緣故（加入民進黨），許多老友不諒解而鮮少往來。1999年張忠棟罹癌末期，許倬雲邀張作錦一起去探望。兩人看到戴著氧氣面罩的張忠棟，在病床前講了些安慰話，剛走出病房，許倬雲就忍不住哭了起來。

張作錦表示，國家、親人、朋友一直在許倬雲心裡，「我們也會把他放在心裡」。

聯經出版公司發行人林載爵說，許倬雲許多著作都在聯經出版，他又「不務正業」，努力推動大眾史學，把歷史學者的知識，以及對世界的觀察，轉化成一般讀者能夠接受的語言。作為出版人，很高興也很榮幸與他合作，將這位「博雅通古」的學人推薦給讀者。

葉匡時呼應林載爵，表示許倬雲的《從歷史看領導》、《從歷史看組織》等書，就是自己在管理學課堂上要學生讀的作品。他在美國留學時，擔任匹茲堡中國同學會長，當時許倬雲是導師，因此常到許家吃飯。1984年葉匡時接任會長，和許倬雲報告將舉辦迎新活動，許倬雲說，歌手李建復是自己外甥，馬上要來匹茲堡唸書，「你可以叫他來唱歌」，果然那次迎新會，創下最多人參加的紀錄。

現場擔任司儀的李建復聞言打趣說，原來自己在美國的處女秀，就是這樣被舅舅給賣了。

葉匡時說，許倬雲到晚年仍然精進學習，開設微博、Podcast帳號，對外傳播自己的學問。蔣經國晚年的政治民主化，他也是影響者之一。另外曾說服殷之浩，舉辦「浩然營」，讓兩岸的青壯學人有機會共聚一堂。

許倬雲生前受訪時曾提及「但悲不見九州同」，引起很多人爭議。葉匡時說，從許倬雲的著作中，可看出他的理想就是「禮運大同篇」裡的世界，反對極端個人主義，也反對過度國家至上，但令人感慨的是，近年來的台海兩岸，似乎都離這條路愈走愈遠。