駐匈代表處辦國慶酒會 盼深化台匈經貿、觀光合作
駐匈牙利代表處2日舉辦國慶酒會，代表王翼龍表示，匈牙利是中東歐於1990年代民主化後，最早接受台灣設立代表處的國家，期盼繼續深化台匈經貿、觀光與人文等領域的合作交流。
據駐匈牙利代表處新聞稿，駐匈代表處2日舉辦國慶酒會，現場有10多名現任與卸任國會議員、3位駐台前代表、政府官員、教廷使節團人員、企業代表與僑胞等約200名賓客出席。
王翼龍主持到任後的首次國慶酒會。他表示，匈牙利是中東歐於1990年代民主化後最先邀請台灣設立代表處的國家，如今已成為台灣在歐洲第4大投資市場。
王翼龍表示，台灣旅匈社群以婚姻居多，對當地有深入認識，也希望有更多匈牙利民眾能親身造訪台灣，歡迎搭乘台灣的長榮、華航航班，租用在匈牙利有設廠的捷安特自行車環繞寶島，體驗台灣的文化、飲食及旅遊風情。酒會現場有不少曾經及剛訪台的匈籍人士，是最佳的見證者。
王翼龍回憶，12年前與妻小以遊客身份造訪布達佩斯，如今能代表台灣以外交官身份重返備感榮幸。
他幽默分享，台灣與匈牙利在文化、美食、自然景觀與生活上的相似之處，例如匈牙利知名的牛肉湯（Goulash）與台灣的牛肉麵，以及炸油餅（Langos）與台灣的蔥油餅等，期盼繼續合作深化台匈經貿、觀光及人文等領域的交流。
這場國慶酒會在布達佩斯多瑙河畔具歷史意義的「傳統博物館」（Heritage House）舉行。
王代表夫人與「玉山中文學校」二位匈籍校友，在現場演唱兩國國歌，並由駐處全體同仁向賓客祝酒。此外，現場推出旅匈台僑手工製作的應景中秋月餅，與噶瑪蘭威士忌特調的珍珠奶茶。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
