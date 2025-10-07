永豐銀行以行動關懷兒少 助童遠離「手機成癮」

在這個數位科技蓬勃發展的時代，網路已深深融入日常生活，尤其對兒童與青少年而言，社群媒體更是他們探索世界、建立人際關係的重要管道。然而，過度使用網路所帶來的影響，也逐漸成為社會關注的焦點。根據2023年國發會問卷調查，顯示有62.2%的家長認為孩子有手機成癮問題，49%的家庭常因手機使用產生衝突，更發現憂鬱、無聊感、課業或工作壓力三項心理健康危險因子與網路沉迷高度相關。這些數據不僅反映出網路成癮的普遍性，也突顯出家庭在數位教養上的挑戰。

鼓勵親子制定手機使用管理，使孩子「青春不迷網」

秉持企業社會責任的精神，永豐銀行長期關注社會議題，從2024年響應政府助婚政策，在陽明山舉辦跨產業聯誼的《單身派對》，到今年(2025)聚焦兒少成長與健康發展，推出《青春不迷網》活動，持續以金融業的影響力與實際行動回應社會需求。永豐銀行董事長曹為實指出：「近年來兒少網路成癮已成為重要社會議題，不僅影響孩子的學習與健康，更可能引發親子爭執衝突，這是現代科技帶來的便利與挑戰，企業應發揮影響力，攜手政府與社會大眾尋求解決之道」。

《青春不迷網》活動旨在鼓勵家長與孩子共同制定手機使用管理計劃，以健康的親子互動活動替代手機使用，家長只要完成手機管理成果心得分享填寫，即可參加禮券抽獎，若孩子持有永豐mma兒童帳戶，還可加碼抽國外旅遊金1萬元，讓參加者在關懷孩子的同時，也有機會和家人一起旅遊探索世界。曹為實表示，參與活動的家長不論是善用免費手機監護APP，或透過獎勵約定、親子共讀等戶外活動，引導孩子減少3C螢幕時間，都展現了家長們滿滿的愛與智慧。

透過此次活動希望激發更多家庭與孩子正向討論手機使用規範，因此除了將精選投稿心得刊登於活動網頁外，更特別邀請中獎家長參加永豐銀行福委會舉辦的《星光家庭日》，帶領孩子一同受獎並免費暢玩台北兒童新樂園設施，共度美好的親子時光，讓家庭情感在歡笑中建立更深的連結。

圖／永豐銀行提供

從小培養數位金融理財觀，夢想啟程從mma兒童帳戶開始

除了關注兒少數位生活，永豐銀行也關懷下一代的財務教育，協助父母幫孩子從小建立儲蓄與理財的好習慣，並帶著孩子學習運用數位金融工具規劃未來理財生活。專為18歲(含)以下孩童設計的「mma兒童帳戶」，可同時開立台幣、外幣及信託帳戶，並享有專屬儲蓄存款優惠利率。開立兒童帳戶的過程，能成為親子間討論金錢管理的好機會，鼓勵家長藉此教導孩子如何儲蓄與理財觀念，逐步累積未來教育基金、留學費用等目標，陪伴孩子實現各階段的夢想。

為了讓理財教育更貼近生活，mma兒童帳戶更發行專屬的mma悠遊Debit卡，結合金融卡、悠遊卡與Smart Pay消費扣款功能，讓孩子透過日常交通、消費與小額支付等實際操作，能學會「先儲蓄、再消費」的金錢觀念，真正實踐理財人生。

永豐銀行董事長曹為實表示，兒少網路成癮已成社會課題，不僅影響學習與健康，也易引發親子衝突。企業應善用影響力，攜手政府與大眾共同尋解。 圖／永豐銀行提供

攜手打造健康數位與理財環境，共創美好未來

永豐銀行深知，孩子的成長需要家庭、學校與社會的共同支持。《青春不迷網》活動不僅是一次公益行動，更是一場親子教育的溫馨旅程。透過活動的推動，永豐銀行希望能喚起更多家庭對兒少網路成癮問題的重視，創造正向循環效益；「青春不迷網，理財不迷路」，邀請家長一同陪伴孩子走出網路迷惘，邁向健康成長的未來，與永豐銀行一同「翻轉金融，共創美好生活Together, a better life.」。