運動i台灣2.0 綠委籲運動部下修地方政府自籌款比率

民進黨立委林俊憲今天說，運動部成立後，體育經費雖大幅增加，但以「運動i台灣2.0」計畫為例，卻調高地方政府申請計畫的自籌款比率，為減輕基層體育團體負擔、鼓勵全民規律運動，呼籲運動部下修地方政府自籌款比率。

受邀出席記者會的運動部次長鄭世忠說，財劃法修法通過後，中央需要大幅釋出財源給地方，因此各單位會有補助經費原則的調整，據他了解，主計總處最近會針對各縣市財力分級進行調整，運動部會依據主計總處的指示，進行「運動i台灣」的補助比例。

鄭世忠也指出，各縣市政府因財劃法修法關係，財力有所增加，希望不要只是把自籌款的比例轉嫁到民間團體身上，縣市政府也要擔負起相對責任，而且在多方計畫靈活運用下，讓民間團體有更多資源可以推動運動。

林俊憲今天在立法院召開「全民運動不應設限，籲運動部下修地方政府自籌款比率」記者會，作上述主張。

林俊憲說明，運動部全民運動署自民國111年起推動「運動i台灣2.0」計畫，每年補助地方政府辦理體育活動、體育運動課程、培育及媒合國民體適能指導員以及體適能檢測等項目，原意是鼓勵更多民間體育團體參與。

林俊憲指出，按該計畫的縣市政府申辦作業原則，地方政府依財力分級有不同自籌款比率，但明年起各縣市政府均被大幅調高比率，例如台南市政府屬第三級財力縣市，自籌款比率原為12%，115年度卻提高至30%，導致許多民間團體擔憂難以自行籌措經費。

林俊憲認為，過去3年及明年度的「運動i台灣2.0」計畫總經費，均維持為新台幣3.8億元，而運動部的核心宗旨是要推廣全民運動、以運動壯大台灣，不應調高自籌款比率而增加地方負擔，呼籲運動部應比照往年依財力分級，訂定合理的自籌款比率，讓全民運動政策回歸初衷。