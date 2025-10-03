全民英檢2026年日程公布—樂齡服務暖心登場！

「全民英檢」（GEPT）主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）公布2026年測驗日程，共規劃25場公開測驗，協助各年齡層考生規劃進修與學習之路。初級測驗於2025年10月1日（三）開放報名，中級測驗則預定於10月下旬開始受理報名。

除了日程公布，LTTC今年特別宣布推出「GEPT樂齡友善服務」，積極響應高齡社會需求，陪伴55歲以上族群邁向「樂而忘齡」的終身學習生活。

2026年全民英檢測驗日程表。 圖／LTTC 提供

樂齡友善服務四大亮點

LTTC執行長李欣穎教授指出，不間斷的學習能為人生帶來健康、自信與成就感，因此LTTC將「樂齡」列為推動重點，透過以下措施打造更友善的考試環境：

•友善考場安排：年滿55歲以上的考生將由系統自動安排與年齡相近的考生同場應試，營造安心氛圍，減少陌生壓力。

•揪團優惠：三人以上一同報名，每人可享百元折扣，相當於初級聽讀測驗費用約八折。

•專人客服協助：若有測驗相關疑問，可立即透過專人服務獲得解答。

•免費公益講座：舉辦英語學習講座，免費參加，協助民眾持續進修。

74歲的張先生分享，他原本因朋友相邀而報名，後來發現透過GEPT網站整理提供的資訊與免費資源，讓備考過程更有方向，「這裡真的是樂齡者學英文的好所在！」66歲的葉女士目前在高雄橋頭樂齡中心學英文，已通過初級聽讀與寫作，並立下目標挑戰口說測驗，她說：「到美國探親時，就能更自在地用英語與家人朋友交流，不必完全依賴翻譯。」

海外進修、職場發展雙軌並行

「全民英檢」不僅在國內深具影響力，其成績目前已獲29國、80多所大學採認，考生可憑GEPT成績申請海外遊學、交換或學位課程。臺灣大學黃同學分享，因準備英檢而養成的訓練，讓他在荷蘭烏特勒支大學上課時，能快速掌握教授講課重點。

同時，LTTC也持續推動與104人力銀行合作，GEPT成績可為考生開啟近60家知名企業的優先面試機會，包括陽明海運、聯寶電子、杏輝藥品、德州儀器等。對考生而言，GEPT成績是展現專長的重要證明；對企業而言，則是快速篩選人才的關鍵指標。

LTTC表示，語言是一種「帶得走的能力」，不論在人生的哪個階段都能開啟新的可能。透過樂齡友善服務與全方位學習資源，GEPT將持續陪伴全民，實踐「終身學習、樂而忘齡」的願景。

