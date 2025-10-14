圖／桃園市政府婦幼發展局 提供

桃園市持續以「友善育兒城市」為目標，繼112年10月推出「定點臨時托育服務」後，今年再度迎來全新突破。短短2年，據點數量自3處倍增達45處，服務涵蓋全市各行政區，讓家長臨時有托育需求時，就近即可找到安心據點。

桃園擁有全台名列前茅的年輕人口與出生率，面對職場彈性與家庭照顧的雙重需求，市府除善用親子館、婦女中心、新住民文化會館及居家托育服務中心等公共空間外，亦與體育局合作，將國民運動中心納入臨時托育據點，建構「就近照顧」的社區托育網絡。家長只需於1個工作日中午12點前線上提出申請，便會有專人協助媒合合格托育人員並於送托前1日回覆媒合結果。

圖／桃園市政府婦幼發展局 提供

自114年起，家長更可透過「桃園育兒資源網」線上平台預約，服務再升級。市府表示，未來將持續擴大據點、培訓專業人員，讓托育資訊更完善。

桃園市政府婦幼發展局指出，定點臨時托育不僅是一項政策，更是一份社會支持，為家長提供喘息空間，也為孩子建立安全的成長環境。市府將持續以「就近、便利、安心」為核心，讓每一個家庭都能在需要時，得到最即時的協助與溫暖守護。

圖／桃園市政府婦幼發展局 提供

同時也歡迎已取得保母或托育人員技術士證、高級中等以上學校幼兒保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業，或完成托育人員專業訓練課程結業的民眾，向本市居家托育服務中心辦理居家托育人員登記，一同加入臨時托育服務行列，在社區就近提供專業協助，共同守護桃園孩子的成長。

桃園市政府婦幼發展局 廣告