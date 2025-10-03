「想想論壇」改版重新上線 蔡英文：用共識化解政治紛擾

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」今天改版，前總統蔡英文表示，期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。
「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」今天改版，前總統蔡英文表示，當世界越來越複雜，當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治；期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。

蔡英文今在臉書表示，民主，是一條需要大家一起走的路。2012年由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」，在2025年的今天改版再出發。在擔任總統的期間，她有一個深刻的體驗，在政治和政策之間，必須有所平衡。

蔡英文說，在她執政之前，我們在許多專家、學者與公民的建議下，擬定了十年政綱，作為執政的基礎。在她執政之後，「我們逐步按照政策的規劃，不斷調整、努力執行，和台灣人民共寫歷史，打造一個更好的台灣」。

「民主，更成為台灣站上國際舞台的關鍵字。」蔡英文說，當世界越來越複雜，當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治，並且能在歧見之中，保持冷靜，看見差異、學會理解，一起團結向前邁進。

蔡英文表示，「想想論壇」就是一個鼓勵公民參與、呈現多元意見、進行理性溝通的平台。正如同它的發刊詞所說：「台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去」。

蔡英文表示，在快速變動的時代，「想想論壇」將由各領域的專家、學者組成編輯委員會，期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。

2016年蔡英文當選總統後，「想想論壇」人員逐漸縮編，僅維持低度運作，大約在2023年就不再更新文章。隨著蔡英文卸任，「想想論壇2.0」今天重新運作。

