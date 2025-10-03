張俊雄辭世 前政委嘉義「小鎮醫師」憶當年災害應變與院長身影

嘉義出生的行政院前院長張俊雄上個月辭世，享壽87歲。他的離世，引發各界追思。許多親友與同僚紛紛回憶與他共事的點滴，其中73歲前政務委員、嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌，透過臉書回顧2001年桃芝颱風造成花蓮大規模土石流時，與張俊雄並肩處理災害的經驗。

陳錦煌回憶，2001年桃芝颱風從秀姑巒溪口登陸，帶來驚人雨量，花蓮光復鄉大興村幾乎整村被土石流掩埋，近50人死亡或失蹤。這場天災與9月23日馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀成的嚴重災情遙相呼應，令人感慨。

當年正值陳水扁政府首度政黨輪替不久，張俊雄在唐飛辭職後接任行政院長。陳錦煌擔任政務委員，被指派為行政院法定災害防救委員會的執行長兼總指揮官，與張俊雄共同承受全國輿論與媒體壓力。陳錦煌說，「全國的眼光都集中在我們身上，大家連打個盹都不敢。」

他回憶，在災害應變中心一級開設的日子裡，張俊雄常在深夜前往，親自為同事打氣，協助解決跨部會溝通難題，展現體恤與領導風範。甚至張俊雄夫人，也會因電視新聞畫面看到幕僚辛苦，轉達慰問與鼓勵。陳錦煌說，「院長是我們跨部會整合的最好後盾。」

張俊雄任內，除了面對連續颱風、土石流等天災，還處理過汐止東科大火、新航空難、阿瑪斯船漏油事件等重大危機。他2度出任行政院長，是台灣政壇少見的例子，卸任時卻展現瀟灑身影，婉拒禮遇，選擇回歸信仰。

陳錦煌說，張院長二度掌管行政院，是台灣政界極少見的例子，而且，他下台時那瀟灑自在的背影，更令人終身難忘，院長婉拒禮遇，回歸信仰，巡迴監獄向死刑犯傳達耶穌基督的愛、悔改、寬恕、得救及永生的真理，比起那些捨不下身段的政治人物，更令人信服。