中秋迎好職！中市勞工局10月徵才祭出逾2,700個職缺

徵才活動參加民眾踴躍。 圖／台中市政府勞工局 提供

台中市政府勞工局「富市台中 就業成功」10月系列徵才，邀集矽品精密、垚鋐YAHO及穎崴科技等60家次廠商共襄盛舉，辦理40場徵才，提供逾2,700個優質職缺，歡迎市民朋友踴躍參加！月圓人團圓，事業也圓滿！

勞工局長林淑媛表示，根據天下雜誌日前公布「2025年永續幸福城市大調查」結果，台中經濟力躍升六都第二！民眾針對「提供充足就業機會(68.86%)」及「維持經濟繁榮(69.56%)」的問卷調查滿意度達近七成，顯見台中市積極招商引資、創造多元就業機會，致力推動幸福政策有目共睹！而在經濟部「投資台灣三大方案」中，台中核定家數高達347家，是全國第一，總投資金額達到3,745億元，已創造多達近2萬5千個就業機會！中秋不只賞月，更邀您一起奔向職涯新未來。

求職民眾於綜合服務台旁填寫資料。 圖／台中市政府勞工局 提供

林局長進一步表示，此次「富市台中 就業成功」10月系列徵才邀請60家次廠商提供超過2,700個職缺，更規劃3場聯合徵才活動，分別於10月14日在豐原區陽明市政大樓辦理山線地區樂齡徵才、10月15日在台中市銀髮人才服務據點辦理樂齡就業月月有徵才，以及10月23日在中區區公所辦理中區聯合徵才。其中積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」提供薪資6萬9千元的製程工程師職缺，專注高科技廠房建置、維運及系統設備整合的技術型企業「垚鋐YAHO」提供薪資5萬5千元的AutoCAD工程師職缺，而主力機構設計並致力成為半導體測試技術領導者的「穎崴科技」則提供薪資上看5萬元的Probe Card產品應用工程師職缺，有興趣的市民朋友可把握機會求職面試！

矽品精密徵才活動招募人力。 圖／台中市政府勞工局 提供

參與徵才活動廠商依序報到。 圖／台中市政府勞工局 提供

台中市就業服務處補充，因應美國關稅與企業減班休息影響，上述3場聯合徵才活動，現場皆規劃設有「護勞工20大力諮詢專區」，歡迎市民朋友多加利用並踴躍參加，或透過勞工局官網查詢更多協助方案。想了解更多徵才活動資訊請至台中市就業服務處官網查詢，或電話洽詢台中市就業服務處04-22289111轉36100。(9/30*11)*勞工局

聯絡人:臺中市就業服務處 許小姐

聯絡電話:04-22289111分機36101

(臺中市政府勞工局廣告 114年就業安定基金補助)