114年度「菁業獎」頒發50家友善企業共築多元就業舞台

文／ 臺北市就業服務處 提供

臺北市政府勞動局於114年10月2日(星期四)於台北凱達飯店舉辦「菁業獎」頒獎典禮。為感謝積極參與本市推動公立就業服務企業，本次共計表揚50家企業，包括15家友善多元族群企業、35家優良企業， 頒獎典禮邀請得獎企業與勞工代表親自分享職場故事，並藉由紀錄短片呈現就業成功關鍵，展現公私協力整合就業資源網絡的重要性。

臺北市政府勞動局王秋冬局長致詞表示，「菁業獎」旨在表揚積極參與臺北市推動就業服務績效卓著的優良企業，期望吸引更多企業與民間力量投入對特定對象就業的支持，透過強化公私協力與網絡合作，為就業服務注入善的力量，開展臺北市穩健就業的新局面。本次新增頒發「友善多元族群企業組」獎項，代表臺北市作為首善之都支持新住民就業的行動力。

就服處王妙鶯處長表示，臺北市就業服務處長期致力積極與優良企業攜手合作，協助包括經濟弱勢家庭、中高齡勞工、重返職場的婦女及新住民等對象重返職場，更配合臺北市就業服務處個案管理員輔導，運用就業促進工具提升媒合率，全方位協助勞工職涯發展與適性就業，展現企業社會責任。

「友善多元族群企業組」共有15家企業獲得表揚。如郭元益食品股份有限公司長期聘用新住民員工，依勞工需求安排工作地點，規劃彈性排班制度體恤勞工家庭照顧責任，至今有多位新住民穩定任職。扶養兩名孩子的新住民潘女士現場分享提到在郭元益工作如置身在大家庭，讓她能兼顧家庭與職場。同時公司也鼓勵進修學歷、學習多國語言，提升自我能力與職涯發展。

「優良企業組」共有35家企業獲獎，除包含多家在地經營小型公司行號，對於中小企業的積極參與投入特定對象就業，更是難能可貴，是公民合作共同促進求職者在地就業活躍職場的最佳寫照。阿祥是位選擇性緘默症青年求職者，在臺北市就業服務處的協助下，經由深度就業諮詢與職涯輔導與職場穩定支持，進入立威特汽車美容公司擔任助理美容師。技術總監郭先生分享表示，阿祥工作認真細心，展現出工作所需的穩定與專注的特性，表現備受肯定。

