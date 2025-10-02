珍古德辭世 唐獎基金會將播映專題影片緬懷
國際知名保育專家珍古德1日辭世，享壽91歲。珍古德於2020年曾獲唐獎永續獎，唐獎教育基金會表達悼念，並將公開播映專題影片，緬懷其畢生貢獻。
國際珍古德協會表示，知名保育專家珍古德1日在睡夢中安詳離世，享壽91歲。
珍古德為2020年唐獎永續發展獎得主，唐獎教育基金會發布新聞稿提到，當年因COVID-19疫情延後一年舉辦線上頒獎典禮。
唐獎基金會執行長陳振川去年12月9日特別飛往新加坡與珍古德會面，在國際珍古德教育及保育協會新加坡會長Andie Ang、台灣會長郭雪貞、馬來西亞會長林忠彪等人陪同下，將延遲4年的唐獎獎章親自獻給珍古德，收到獎章的她非常開心，稱讚設計得很漂亮。
唐獎基金會指出，珍古德的2項唐獎研究教育計畫，一項是塞內加爾東南部野生黑猩猩保育及研究計畫，生物監控成果有助塞內加爾的黑猩猩保育工作；另一項是5年期的「亞洲保育計畫」，主要支持台灣、馬來西亞與印度3國的保育及教育工作。
由唐獎基金會製作，記錄珍古德生平與畢生貢獻的專題影片「從叢林到世界：珍古德的自然使命」近期即將完成，藉此為世界留下珍古德的風範與珍貴資產，也將公開播映讓世人得以緬懷珍古德以畢生行動喚起世代投入永續。
