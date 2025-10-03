9月十大內閣聲量！他蟬聯冠軍、這三人首度進榜

內閣改組正式上路，共計16位正副首長異動，掀起新一波施政期待與輿論關注。值此之際，強颱重創花蓮，不僅考驗新團隊的即戰力，也成為民眾檢視政府應變能力的關鍵時刻。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點9月份內閣成員網路聲量TOP 10， 三人聲勢迅速竄升首度進榜，帶你一次看懂。

No.10 陳世凱｜好評影響力2.40

交通部長9月聲量最高點落在11日，單日聲量2,828筆，陳世凱提出「3步驟救國旅」，再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春，引起網友不同意見，「快速道路還不是又一堆固定式跟移動式的測速槍！」「為什麼只想到屏東」、「重點是住宿太貴」、「全台國旅只有墾丁嗎」、「問題不在交通好嗎」、「既然交通部長說旅館增加了，那麼就不該再補助旅宿業了。」

第二波話題集中於颱風強颱樺加沙重創花蓮光復，陳世凱勘災視察，網友討論「總算有積極的官員了」、「部長沒有去看花蓮人盜採砂石在堤防留下的缺口嗎？」「不能再做平面橋了」、「總算有積極的官員了！」

2日適逢陳世凱就任滿週年，透過媒體採訪表示，「交通部是一個仇恨值相對高的地方」，管理與改革常讓部分民眾感到被管制，但若不加強管理又可能犧牲安全。如何在提升交通安全與降低民怨間找到平衡，是他認為最具挑戰的一年任務。

No.9 陳時中｜好評影響力2.22

政務委員擔任衛福部賑災基金會董事長，近一週（2025/9/24～9/30）相關網路聲量近4千筆，陳時中如何妥善處理善款，格外備受關注，網友表示「阿中部長主持的，可以放心捐了」、「請賑災基金會再開南部專案」、「我正想問疫苗公開了嗎」、「會校正回歸嗎」；陳時中表示，捐款已累積近5億，會做適當運用跟分配，帳目都會外公開。

第二個聲量高點是17日，陳時中宣布「生1胎就補助10萬」政院好孕3方案，網友建議「重點都在安全完善的托育環境才是首要考量」、「一次性補助，要不得，會為補助生小孩的不一定會好好養」、「0-6歲政府負責學雜費比較實際」、「現在這種生活壓力到底是誰敢生？」

No.8 鄭麗君｜好評影響力2.27

行政院副院長9月聲量話題大多與台美關稅談判有關，9月初率團赴美參與台美貿易與晶片談判，針對外界揣測的「晶片五五分」傳言，她強調該構想從未出現在實際磋商中，政府也未曾承諾任何產能分配方案，展現對外談判的堅定立場，將盡力爭取台灣最大利益，月底又傳出近期五度赴美談判。網友熱烈討論「可以不賣晶片給美國嗎？」「自己辛苦賺的錢還要跟人家分」、「談不成見得是壞事，談成了就搞不好犧牲更大」、「再談下去，台灣就變51州」。

另一焦點落在淡江大橋，9月中合龍儀式期間，有媒體重提鄭麗君2013年擔任立委時，曾與藝文界共同反對原橋體設計、主張保留夕照景觀。

No.7 龔明鑫｜好評影響力2.48

進入公部門之前，龔明鑫在台灣經濟研究院打下深厚學術與產業基礎。蔡英文總統任內，他先後擔任國家發展委員會與經濟部的核心職務，累積跨部會協調與政策經驗。2024年總統賴清德的首批內閣，龔明鑫擔任行政院秘書長，2025年內閣異動，扛起經濟部長要職。

被視為政府在經濟方向的一張新牌，龔明鑫擅長整合與協調，正值前任部長郭智輝因言論引發爭議之際，如何重塑經濟部形象、鞏固政策信任度，將是一大挑戰。面對川普的關稅風暴與全球貿易戰風險，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，龔明鑫因為正在跟美國貿易談判的重要位置，所以特別受到關注。

接掌經濟部的9月，部長第一個高曝光聲量課題大多與電力有著高度相關，高雄的台電興達電廠新2號機於9月9日氣爆，供電安全成為輿論焦點，龔明鑫數度親上火線；支持者認為經濟部與台電迅速應變，「謝謝你們快速處理」；也有網友批評能源政策失當，「燃氣燃媒並沒有比核能安全，氣爆威力也是很驚人」。

No.6 林佳龍｜好評影響力2.58

外交部長上任至今頻頻出訪，9月中率團赴歐11天，以「文化外交」為名走訪10個無邦交國，推動他主張的「總合外交」理念。

除了實地出訪，林佳龍也積極透過媒體戰線拓展國際能見度。接連投書美國南加州媒體、波蘭媒體、羅馬尼亞媒體與日本媒體《產經新聞》，呼籲各方支持台灣參與聯合國及相關機構，帶起9月最多討論度，網路聲量逾三千筆，網友表示「請對我們最友好的美國爸爸在聯合國支持我們加入」、「聯合國一直都在，俄烏戰爭還是一直在打。」

No.5 梁文傑｜好評影響力2.31

陸委會副主委聲量高點出現在9月4日，針對前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，梁文傑表示，洪秀柱是以「前國民黨主席」名義去，各自政黨應該對自己負責、對社會負責，這不是法律要去懲處的狀況，陸委會只能「深表遺憾」。面對網友批評陸委會「好像沒事幹」、「只會罵大陸」，甚至質疑其存在意義，認為若無法促進交流應考慮裁撤，對此，梁文傑說明，陸委會以政府二級單位中相對低的預算，對抗中共數倍資源的統戰滲透作為，希望國人能夠了解並支持。網友表示，「支持政府台灣加油」、「辛苦了」。

No.4 陳駿季｜好評影響力2.17

農業部長9月聲量高點出現在24日至28日，主因是花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災情，造成至少16人死亡。事件引發社會高度關注，輿論焦點在陳駿季曾稱馬太鞍溪堰塞湖「沒有立即潰堤的風險」；農業部主動要求媒體將「潰堤」、「潰壩」報導改為「溢流」，引發爭議。對此，陳駿季27日回應，溢流是對水的描述，潰壩是針對壩體的描述，不需糾結在名詞上。網友表示，「這不是糾結的問題，而是人命關天的後續責任問題」、「災情慘重，請停止口水戰，救災為優先好嗎？」

No.3 李洋｜好評影響力2.78

中華民國首任運動部部長是奧運羽球雙金得主李洋，成為史上最年輕的部會首長，擠進本次榜單前三名，更是好評影響力冠軍！賴祥蔚認為，李洋知名度高、形象好，加上還在蜜月期，聲量進入前三很正常；台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，李洋入閣令眾人耳目一新，身為兩屆奧運金牌得主，兼具年輕形象與高度體育聲望，加上對體育領域的熟悉與實戰經驗，被視為極具說服力的體育部長人選，因此好評影響力最高。

李洋9月聲量高點是9日運動部正式揭牌成立，李洋出任部長，許多網友對於運動員出身的李洋能否帶領台灣體育發展抱持期待，認為他能真正理解運動員需求，推動全民運動與基層人才培育，網友留言「終於有懂運動的人來主政」。也有部分聲音質疑李洋的行政經驗，擔心他從運動場轉戰官場會遇到體制與資源分配的現實挑戰。

No.2 劉世芳｜好評影響力2.30

內政部長聲量高點集中於9月24日至27日，主因是花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流所釀重大災情，中央與地方政府間的責任歸屬、撤離時機與指揮調度成為輿論焦點。正面聲音認為，中央早已提前且多次提醒花蓮縣府要撤離村民，但反面聲浪則批評中央撤離規劃上違背專業，甚至有會議音檔流出，劉世芳曾說「頂多家門口有水淹過就算了」，引發關注，不少網友憤怒不解；內政部長總聲量僅次於行政院長，劉嘉薇認為，這件事造成劉世芳累積不少負面聲量。內政部對此事件回應，劉世芳始終以「保全人民生命安全」為最高原則，部分音檔遭人斷章取義，未能呈現完整脈絡，刻意製造誤解，令人遺憾。

No.1 卓榮泰｜好評影響力2.66

行政院長卓榮泰再度奪下聲量冠軍！相較3月聲量增約4萬筆。卓榮泰9月的聲量高點主要來自兩大事件：一是「普發現金一萬元」政策引發的社會討論，二是花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情。普發現金議題在9月中旬因釋昭慧等人發起拒領、回捐國家行動，卓榮泰也公開致謝，讓政府在往後走的各種政策選項當中，多了一個「我認為非常正面，而且有幫助的選項」。

9月下旬則因花蓮堰塞湖潰決，卓榮泰帶隊勘災，行政院啟動救援與募款專案，獲得部分民眾感謝；但也有網友批評中央反應慢。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月1日至2025年9月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

內閣改組！運動部長李洋網路聲量破2萬 熱門關鍵字揭曉一次看懂

「金牌部長」李洋就任！急升「卓揆內閣」聲量榜第三名

520就職周年 賴清德年聲量破1200萬 學者：藍綠政黨對決衝高討論度

立委罷免案掛零！核三重啟公投同意票尚未達過關門檻

8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王