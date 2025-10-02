禁伐補償增為每公頃6萬元 原民會：已如數撥付地方
原民會今天表示，禁伐補償金去年由每公頃3萬元提高至6萬，已於今天如數撥付地方政府，追加預算統計約23億餘元，盼保障族人權益與自然保育並行；截至9月底止，已有超過5.2萬名族人完成申請。
原住民族委員會今天發布新聞稿表示，禁伐補償金已於今天如數撥付地方政府，落實公務機關依法行政紀律、積極保障族人權益的使命，讓族人生計獲得穩固支持。
原民會說明，總統於民國113年6月24日公布「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，自今年起，禁伐補償金由每公頃新台幣3萬元提高至6萬元。
原民會積極協調行政院主計總處籌編相關經費，並於今年3月10日向行政院送出追加預算，與立法院立法委員溝通協商後三讀通過，並在今年9月17日經總統公布，經費計逾23億元。
原民會統計，截至今年9月底止，已有超過5.2萬名族人完成申請，合格面積約8.3萬公頃，補償金額約49.8億元。
原民會表示，這項政策不僅協助族人維持基本生計，更在環境永續、山林保育及防災減災等面向發揮深遠效益；禁伐補償金的發放，落實了「尊重原住民族歷史情感、兼顧環境保護」的核心精神。
原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，禁伐補償政策是權益保障與自然保育並行的重要措施，未來將持續精進相關制度設計，積極傾聽部落心聲，確保執行效能持續提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言