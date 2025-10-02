快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

禁伐補償增為每公頃6萬元 原民會：已如數撥付地方

中央社／ 台北2日電

原民會今天表示，禁伐補償金去年由每公頃3萬元提高至6萬，已於今天如數撥付地方政府，追加預算統計約23億餘元，盼保障族人權益與自然保育並行；截至9月底止，已有超過5.2萬名族人完成申請。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，禁伐補償金已於今天如數撥付地方政府，落實公務機關依法行政紀律、積極保障族人權益的使命，讓族人生計獲得穩固支持。

原民會說明，總統於民國113年6月24日公布「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，自今年起，禁伐補償金由每公頃新台幣3萬元提高至6萬元。

原民會積極協調行政院主計總處籌編相關經費，並於今年3月10日向行政院送出追加預算，與立法院立法委員溝通協商後三讀通過，並在今年9月17日經總統公布，經費計逾23億元。

原民會統計，截至今年9月底止，已有超過5.2萬名族人完成申請，合格面積約8.3萬公頃，補償金額約49.8億元。

原民會表示，這項政策不僅協助族人維持基本生計，更在環境永續、山林保育及防災減災等面向發揮深遠效益；禁伐補償金的發放，落實了「尊重原住民族歷史情感、兼顧環境保護」的核心精神。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，禁伐補償政策是權益保障與自然保育並行的重要措施，未來將持續精進相關制度設計，積極傾聽部落心聲，確保執行效能持續提升。

原民會主委 族人 補償金

延伸閱讀

原住民保留地禁伐補償金23億到位！原民會今撥付地方政府

劉世芳：災民安置將確認受災戶意願 中繼宅等納考量

6月才來台！知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

森林裡有歌聲、海岸上有微光 林業保育署：攜手企業永續專案感動人心

相關新聞

日本大阪「世博台灣館」驚艷國際 立委爭取台中再現

立法院跨黨派訪日團，上周赴大阪考察世界博覽會，其中展現台灣科技與人文實力的「TECH WORLD」台灣館，令國際驚艷印象...

李鴻源憂鏟子超人帶病菌出花蓮 中央：志工需求未停止

花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源憂心疫病及救災效率問題，呼籲鏟子超人「沒有專業別再去」。中央前進協調所今天表示、風災水災過去，通常會出現類鼻疽與鉤端螺旋體病，但不會人傳人，重點是志工自我防護，總協調官季連成喊話「對志工的需求是沒有停止的」，歡迎熱心、體力夠的朋友都可以參與。花蓮縣府公布24小時志工媒合專線0975-769035，由專人提供即時協助與媒合服務。

珍古德辭世 賴總統哀悼：謝謝守護自然的善良天使

英國著名黑猩猩保育專家珍古德（Jane Goodall）辭世，享壽91歲。賴清德總統今天表示，他要代表人民，致上最深的慰...

珍古德逝世享壽91歲 1997年曾訪台、李登輝變「隨扈」

國際級保育專家珍古德博士，1997年9月28日二度訪台，當年10月2日，當時擔任總統的李登輝陪珍古德南下屏東墾丁展開生態保育之旅，珍古德興奮的欣賞在山野間縱躍的台灣梅花鹿，盛讚李總統是難得的領袖，臨別前還許下再回墾丁賞鳥的心願。

回響／消除人行障礙 嘉市警方大執法

本報陽光行動直擊嘉義市區人行道不足、部分路段標線型人行道入夜後變成停車場亂象，嘉義市警局前晚起針對文化路噴水圓環以北路段...

歷史上的今天／1955年北市首屆市民運動大會 師大揭幕

1955年10月2日，台北市第一屆市民運動大會，上午在師範大學運動場揭幕，會期一共五天，競賽項目包括：田徑、游泳、球類，各區公務員及中學組田徑對抗賽，選手共計一千餘人參加。運動大會中成績優良選手將代表北市參加省運會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。