禁伐補償增為每公頃6萬元 原民會：已如數撥付地方

花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源憂心疫病及救災效率問題，呼籲鏟子超人「沒有專業別再去」。中央前進協調所今天表示、風災水災過去，通常會出現類鼻疽與鉤端螺旋體病，但不會人傳人，重點是志工自我防護，總協調官季連成喊話「對志工的需求是沒有停止的」，歡迎熱心、體力夠的朋友都可以參與。花蓮縣府公布24小時志工媒合專線0975-769035，由專人提供即時協助與媒合服務。

2025-10-02 12:20