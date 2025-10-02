日本大阪「世博台灣館」驚艷國際 立委爭取台中再現

立法院跨黨派訪日團，上周赴大阪考察世界博覽會，其中展現台灣科技與人文實力的「TECH WORLD」台灣館，令國際驚艷印象深刻。立委何欣純提議，將這份屬於全台灣的驕傲榮耀帶回台灣，並在台中重現。

何欣純在參觀當下，立即向立法院長韓國瑜建議，可選址於立法院位於霧峰的「台中議政園區」，韓院長大表贊同，為「世博台灣館，台中再現」的計畫，爭取跨院際、跨黨派的支持。

何欣純表示，這次隨團考察大阪世博，親身體驗了台灣館的非凡氣勢與魅力。館內融合了台灣獨有的人文關懷與自然地景，並透過頂尖的科技實力，打造出「生命」、「自然」與「未來」三個令人身歷其境的體驗場域。

何欣純強調，身為台灣人，看到台灣的軟實力與硬實力在世界舞台上如此耀眼，內心感到無比的驕傲與感動。她認為，這份榮耀不該只是短暫的展出，更應該讓全體國人共享。

何欣純指出，正是基於這份感動，她將正式向行政院提案，極力爭取經費與支持，讓這座展現台灣精神的「世博台灣館」能夠落腳台中。

在考察當下，她也立即向同行的韓院長提出具體建議，認為立法院位於霧峰的議政園區，無論是地點、交通、環境或整體氛圍，都是重現台灣館的最佳選擇。這個構想立刻獲得韓國瑜的大力支持，象徵著為台中爭取建設的路上，不分黨派、共同努力的決心。