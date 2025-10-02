副總統引聖經悼珍古德 盼傳遞希望與愛

快訊

中央社／ 台北2日電

保育專家珍古德辭世，享壽91歲。副總統蕭美琴今天引用聖經約翰福音「一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒，若是落地死了，就結出許多子粒來」，盼延續珍古德精神，讓希望與愛永遠傳遞下去。

副總統在臉書發文表示，珍古德一生致力靈長類研究、推動環境永續，她辭世的消息，令人無限感念。

副總統說，多年前，珍古德就曾到台灣台南的水雉棲地關心動物環境。今年6月，她也親自訪台，鼓勵大家不要放棄希望，堅持為下一代留下更美好的世界。珍古德的智慧、勇氣與對自然的深厚情感，將持續啟發大家前行。

副總統感謝珍古德為人類與地球所留下的珍貴遺產。「願她安息，也願我們都能延續她的精神」，如同聖經約翰福音「一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒，若是落地死了，就結出許多子粒來」的意義，讓希望與愛永遠傳遞下去。

