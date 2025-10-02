綠色和平：過漁衝擊珊瑚 籲跨部會限制破壞性活動

快訊

中央社／ 台北2日電

綠色和平今天表示，屏東小琉球、澎湖南方四島因漁船活動頻繁，其水下珊瑚衰退程度嚴重，兩者呈現正相關，呼籲優先將漁業管理納入海洋保護區規劃，跨部會合力限制破壞性活動。

綠色和平今年7、8月走訪屏東小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台，展開珊瑚生態調查，並結合「船舶自動識別系統」（AIS），蒐集來自20個潛點的珊瑚生態系監測影像，並製作成影片，今天舉辦「無魚珊瑚海」海洋紀錄發布記者會。

綠色和平海洋專案發言人邱聰榮說明，經交叉分析3地的AIS數據與水下珊瑚生態監測結果後發現，漁船活動頻繁的區域，其水下珊瑚衰退程度相對嚴重，兩者呈現正相關。

邱聰榮提到，大約在2020年前後海溫升高，台灣附近海域發生珊瑚大白化現象，然而後續因為COVID-19疫情導致人為活動減少，反而在澎湖南方四島、台東三仙台的珊瑚覆蓋率有回升趨勢。

邱聰榮指出，台東三仙台因人為活動較少，因此作為對照，然而珊瑚生態較差的屏東小琉球和澎湖南方四島，都屬現行海洋保護區，許多漁船活動值卻遠高於尚未被劃入海保區的三仙台。

台東大學生命科學系助理教授及台灣珊瑚礁學會常務監事段文宏表示，這次調查有一個非常重要的發現，就算劃設保護區也不等於自然資源獲得保障。

段文宏說明，藻類、珊瑚礁會在同一個環境競爭生存，魚類可幫助珊瑚有利擴大族群，但用非永續漁法捕撈，會因為吃藻類的魚類被過度捕撈，造成海藻快速擴張、珊瑚礁的韌性下降。

段文宏認為，劃設保護區只是起跑，應該讓保護區不只是圈地，而能真正發揮功能；要加上教育讓人民覺醒，也需要科學管理和規範，才能保障珊瑚礁、漁業資源能永續。

針對台灣珊瑚衰退問題，綠色和平呼籲海委會，優先將漁業管理納入海洋保護區規劃，整合漁業署、觀光署、海保署及地方政府，合力限制破壞性活動；利用海保法儘速將屏東小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台劃為海洋庇護區。

珊瑚礁 小琉球 保護區

相關新聞

李鴻源憂鏟子超人帶病菌出花蓮 中央：志工需求未停止

花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源憂心疫病及救災效率問題，呼籲鏟子超人「沒有專業別再去」。中央前進協調所今天表示、風災水災過去，通常會出現類鼻疽與鉤端螺旋體病，但不會人傳人，重點是志工自我防護，總協調官季連成喊話「對志工的需求是沒有停止的」，歡迎熱心、體力夠的朋友都可以參與。花蓮縣府公布24小時志工媒合專線0975-769035，由專人提供即時協助與媒合服務。

珍古德辭世 賴總統哀悼：謝謝守護自然的善良天使

英國著名黑猩猩保育專家珍古德（Jane Goodall）辭世，享壽91歲。賴清德總統今天表示，他要代表人民，致上最深的慰...

珍古德逝世享壽91歲 1997年曾訪台、李登輝變「隨扈」

國際級保育專家珍古德博士，1997年9月28日二度訪台，當年10月2日，當時擔任總統的李登輝陪珍古德南下屏東墾丁展開生態保育之旅，珍古德興奮的欣賞在山野間縱躍的台灣梅花鹿，盛讚李總統是難得的領袖，臨別前還許下再回墾丁賞鳥的心願。

歷史上的今天／1955年北市首屆市民運動大會 師大揭幕

1955年10月2日，台北市第一屆市民運動大會，上午在師範大學運動場揭幕，會期一共五天，競賽項目包括：田徑、游泳、球類，各區公務員及中學組田徑對抗賽，選手共計一千餘人參加。運動大會中成績優良選手將代表北市參加省運會。

雙十國慶重返中台灣！台中市以旗海迎賓、晚會華麗回歸

睽違8年，114年國慶晚會將於10月9日重返台中，在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，10月10日則移師南投施放國慶焰火，打造「晚會在台中、焰火在南投」的中台灣雙主場。市長盧秀燕表示，國慶晚會以「中華

美國政府關門 AIT臉書停更、護照簽證服務因應情況提供

台灣時間10月1日12時，美東時間午夜時分，因美國國會未能通過撥款，美國聯邦政府在2019年以來迎來首次關門停擺，美國在台協會（AIT）稍早透過臉書指出，「由於撥款問題未決，本社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。 」 AIT指出，在撥款問題未決期間，美國在台協會（台北辦事處及高雄分處）以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務；在辦公全面恢復之前，此帳號除發布緊急安全資訊外將不再更新。更多有關各項服務和辦公現況的資訊，請上travel.state.gov。

