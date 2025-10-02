綠色和平：過漁衝擊珊瑚 籲跨部會限制破壞性活動

綠色和平今天表示，屏東小琉球、澎湖南方四島因漁船活動頻繁，其水下珊瑚衰退程度嚴重，兩者呈現正相關，呼籲優先將漁業管理納入海洋保護區規劃，跨部會合力限制破壞性活動。

綠色和平今年7、8月走訪屏東小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台，展開珊瑚生態調查，並結合「船舶自動識別系統」（AIS），蒐集來自20個潛點的珊瑚生態系監測影像，並製作成影片，今天舉辦「無魚珊瑚海」海洋紀錄發布記者會。

綠色和平海洋專案發言人邱聰榮說明，經交叉分析3地的AIS數據與水下珊瑚生態監測結果後發現，漁船活動頻繁的區域，其水下珊瑚衰退程度相對嚴重，兩者呈現正相關。

邱聰榮提到，大約在2020年前後海溫升高，台灣附近海域發生珊瑚大白化現象，然而後續因為COVID-19疫情導致人為活動減少，反而在澎湖南方四島、台東三仙台的珊瑚覆蓋率有回升趨勢。

邱聰榮指出，台東三仙台因人為活動較少，因此作為對照，然而珊瑚生態較差的屏東小琉球和澎湖南方四島，都屬現行海洋保護區，許多漁船活動值卻遠高於尚未被劃入海保區的三仙台。

台東大學生命科學系助理教授及台灣珊瑚礁學會常務監事段文宏表示，這次調查有一個非常重要的發現，就算劃設保護區也不等於自然資源獲得保障。

段文宏說明，藻類、珊瑚礁會在同一個環境競爭生存，魚類可幫助珊瑚有利擴大族群，但用非永續漁法捕撈，會因為吃藻類的魚類被過度捕撈，造成海藻快速擴張、珊瑚礁的韌性下降。

段文宏認為，劃設保護區只是起跑，應該讓保護區不只是圈地，而能真正發揮功能；要加上教育讓人民覺醒，也需要科學管理和規範，才能保障珊瑚礁、漁業資源能永續。

針對台灣珊瑚衰退問題，綠色和平呼籲海委會，優先將漁業管理納入海洋保護區規劃，整合漁業署、觀光署、海保署及地方政府，合力限制破壞性活動；利用海保法儘速將屏東小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台劃為海洋庇護區。