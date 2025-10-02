珍古德辭世 1996年首度訪台掀起校園與社會對話

國際知名保育專家珍古德於睡夢中安詳離世，享壽91歲。台灣珍古德協會表示，珍古德自1996年訪台至今，從創立台灣分會、扎根校園環境教育，到推動海洋保育與國際對話，她畢生行動喚起世代投入永續。

台灣珍古德協會今天發布新聞稿向珍古德博士致敬，指出珍古德自1996年首訪台灣至2025年，珍古德在台灣播下的「根與芽」持續發光，從創立台灣分會、扎根校園環境教育，到推動海洋保育與國際對話，她畢生行動喚起世代投入永續。

協會回顧珍古德自1996年起就與台灣社會的緊密連結，見證近30年來台灣在保育與環境教育領域的躍進。

協會說，珍古德在2025年6月最後一次訪台，依然勉勵大家「每一個人、每一天，都能做出改變」，她不懈行動讓台灣在全球保育網絡中扮演更積極的角色，也讓無數年輕人在「根與芽」找到以行動實踐永續的道路；並強調，協會將延續她的精神，讓希望透過行動持續發芽。

協會細數珍古德在台貢獻。自1996年首度來台，掀起校園與社會對話，珍古德的巡迴演講帶動青年與教育界對保育的關注。

1998年台灣珍古德協會成立，推廣「根與芽」行動，國際珍古德教育及保育協會中華民國總會於1998年在台成立，長期與學校與社區合作，協助年輕世代透過行動關懷人、動物與環境。在珍古德的啟發下，茁壯成影響超過1000所學校的行動計畫。

協會指出，自1998年起，「根與芽」在台推廣已與千所學校合作，培育面向社區與自然的行動力與領導力，累積多元主題的在地專案；2014年起與長榮大學展開長期的合作，創建環境教育國際實驗學院及永續發展國際學位學程，讓根與芽行動延展到大學教育，也在校園內建置國際珍古德根與芽生態教育中心，作為推動根與芽行動教育的基地。

而2020年於台北成立珍古德實驗教育機構，是全球第一所落實根與芽理念的小學。

協會說，珍古德從早年的塑膠氣球海洋垃圾議題，到今日的淨零轉型、濕地與海洋生態復育，以「理解—關懷—行動」的路徑，促成跨政府、產業、學界與公民社會的協作網絡。