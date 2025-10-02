快訊

回響／消除人行障礙 嘉市警方大執法

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市警方展現改善人行道秩序決心，交通隊長黃國欽（左）親自帶隊執法。記者李宗祐／翻攝
本報陽光行動直擊嘉義市區人行道不足、部分路段標線型人行道入夜後變成停車場亂象，嘉義市警局前晚起針對文化路噴水圓環以北路段，啟動「消除障礙大執法」，全面掃蕩違停車輛與占用行人道的行徑，局長陳明志說，執法會直到人行空間秩序改善為止。

不過，許多市民對執法沒有信心，頻喊「三分鐘熱度，沒用啦」、「維持不了1個月」、「嘉義市違停非常嚴重，根本抓不完」。也有市民為警察加油打氣，「只能說警察叔叔們加油啦」。

本報倡議打造宜人、安全的步行城市，採訪團隊實地體檢嘉義市區人行空間，市府在路幅有限的民權路畫設標線型人行道，但平時常有車輛、垃圾子車等物品占據，夜間更成了前去當地餐館用餐消費者的停車場，人行道美意蕩然無存。

市警局表示，前晚6至10時以勸導為主、取締為輔，針對民權路的民生北路至興中街段、文化路的秀泰影城至噴水圓環段，及中正路、光華路與興中街的路口，總計勸導違規停車43件、告發14件、道路障礙勸導2件。

陳明志說，行人專用道不容違規車輛占用或雜物堆置，為展現鐵腕執法決心，專案由交通隊長黃國欽率隊，採取「立即取締、強制排除」方式，絕不寬貸，務求還給市民乾淨通暢的步行空間。

地方臉書社群不少人留言「很棒，但別只驅離，請直接開單」、「嘉義市違停非常嚴重，根本抓不完」、「開單後繼續停」，多數表達支持執法。

有市民指出，許多商家占用人行道，也懷疑執法恐怕維持不久，「風頭過了就當沒看到了」；市警局表示，接到檢舉都有開單告發，將持續高強度稽查，直到人行道暢通。

