不必屈就換屋陷阱　新北板橋「耑芃」正三房切入真空帶

Tpark遠東通訊園區已有不少國際科技巨頭入主，產業、交通、綠地交織形成綠色矽谷風貌。 圖／大陸建設「耑芃」提供

過去十多年，板橋發展重心集中於新板特區，憑藉五鐵共構與大型商場聚集，造就繁榮商業光景，但隨著土地開發趨近飽和，房市焦點逐步轉向結合AI產業、交通與醫療資源的核心聚落Tpark遠東通訊園區，尤其近年來，國際科技巨擘相繼進駐該園區，引進高薪就業人口，不僅提升區域發展層次，更吸引大型開發商積極插旗，近期以大陸建設新案「耑芃」最具指標，以45、47坪正3房產品契合市場稀缺的大坪數需求，主打一次到位的空間規劃與優越的建築品質。

Tpark園區規劃為低密度、高綠覆率的產業聚落，採綠建築規劃、萬坪公園打造高綠涵氧生態環境，被視為「台版綠色矽谷」，目前已有Google、亞馬遜AWS等國際企業落腳，帶來通訊、雲端、電子、AI應用等龐大產業鏈，園區周邊則結合亞東醫院、新北市立圖書館總館、誠品生活館與各式商業機能，未來2028~2029年間更將迎來遠百亞東Tpark新據點，產業、商業與生活並進的都會風貌，勢必為區域房市注入新一波成長動能。

亞東醫院生活圈房價穩9字頭行情，主要受惠於強勁的剛性買盤。 圖／大陸建設「耑芃」提供

在這樣的背景下，「亞東醫院生活圈」周邊房市備受矚目。實價登錄顯示，屋齡約3年的「遠揚之森」最高成交單價已突破105萬元，13年的中古屋「遠揚加州」也有93.28萬元成交紀錄，指標預售案大陸建設「耑芃」近一年成交均價逼近95萬元，最高成交單價更出現105.04萬元的水準，凸顯剛性需求強勁，市場觀察，這波買盤多來自於T-Park的科技菁英業、鄰近亞東醫院帶動的醫療生技專業人士，以及具備購屋實力的自營商族群，也不乏許多父母為子女置產助成家之需求，需求面多元且穩健，看好區域的發展，使房價長期呈現「易漲難跌」。

然而，目前市場推案普遍迎合總價、集中於小二房、小三房，但家庭人口稍有變動，就得面臨空間不足與換屋壓力，在貸款政策不確定、房價不見下修的背景之下，「以小換大」成本高昂，反而成為隱形陷阱，相比之下，直接入手正三房，不僅能一次滿足10年內的家庭成長需求，也能大幅降低未來換屋風險。

位於亞東醫院生活圈核心的大陸建設「耑芃」，深知精英客層對於空間的講究、質感的追求，以45、47坪正三房為主力，一次到位不必在換屋過程中層層妥協，專家也指出，購屋除了看房數，更要著眼於實際空間的舒適度，唯有擁有足夠的尺度，才能真正感受生活的從容，「耑芃」的規劃正是順勢而生。

隨著房市逐漸回歸自住需求，產品力、品牌力才是購屋族最在乎的關鍵，大陸建設「耑芃」不僅提供舒適空間與完善機能，更坐擁T-Park產業園區與亞東醫院生活圈雙核心紅利，專家直言：「買小二房、小三房，遲早要換，不如一次到位購入正三房。」在房價不易回頭的時代背景下，正三房凸顯稀缺價值，唯有提前卡位，不僅滿足家庭成長的需求，更能在變動的市場中立於不敗之地。