小腳丫設計大街道　從「兒本」出發的人車共好未來

「逆向車突然出現」、「斑馬線走到一半仍有機會被轉彎車撞上」...等交通亂象每日在台灣人的生活中上演，難怪我們從小被教導「馬路如虎口」；交通教育充滿了恐嚇式的語言「小心、不要、禁止」，導致用路人更害怕走上街道、難以想像安心的街道生活，應該是什麼模樣？今年台灣交通安全月強調「人本交通、停讓文化」，不只要車輛學會停下來，更需要社會願意停下來，聽見各個不同的社會角色怎麼看待安全移動。

「過去很多交通工程要落地時，都會遭遇民眾反對，顯然在前期民眾很少參與規劃。」眼底城事的城市規劃師胡紫寧觀察到此現象，因此比起交通教育，大家更需要的是一起共學和培力，實際理解和參與體驗不同的街道設計。

裕隆集團和超越遊戲協會、眼底城事在今年8月底跨域串聯，攜手舉辦「跟上小腳丫 FUN 心過馬路」，而活動場地就選在裕隆城。長期關注移動服務的裕隆集團，與關注兒童權益的團隊，在「移動交通」主題上找到倡議交會點，期待透過孩童參與式的遊戲設計，讓汽車駕駛與行人角色相互轉換，翻轉習以為常的交通教育。

裕隆集團攜手超越遊戲、眼底城事一同倡議兒本交通。 圖／裕隆集團 提供

街道空間的共學 翻轉大人視角的交通觀念

其實類似這樣的實驗，去年已在凱道登場過，當時「大FUN凱道：兒童未來市」進行活動籌備，兒童交通工程師培力工作坊，邀請了交通、景觀等不同專家參與，胡紫寧在活動進行當中，發現專業的大人們，會願意跳脫現實情境或法規上的限制，跟著孩子們打開想像，以孩子的視角或友善他人的角度，一同討論友善包容的街道樣貌。

反觀來裕隆城參加活動的孩子，在「兒童島街道設計任務」中，能更勇敢地提出彈性的想像，當時有人把馬路直接轉向，讓最大空間留給行人；有人設計圓環，讓車流必須慢慢讓路。這些看似天馬行空的提案，提醒了我們街道生活可以有更多可能，也讓大人重新思考「我們要留給下一代怎樣的城市情境？」

「跟上小腳丫 FUN 心過馬路」，以「庇護島」作為主角，從車輛與行人的角度討論停讓文化。在活動中，孩子們先透過體感步行，親自走上四十公尺馬路，體會需要多少秒才能安全穿越；再進一步討論庇護島應該具備哪些設計。胡紫寧分享，有的小組規劃出休息區，作為行人等待的安全空間；有的孩子貼心地加上導盲磚，讓視障者能安心通行。透過動手做與分享觀察，孩子們逐步把抽象的交通設計，轉化成貼近生活的細節。

超越遊戲協會理事長李玉華強調，「遊戲」正是讓孩子參與交通設計的關鍵方法，透過模擬情境與遊戲化的方式，孩子在安全的場域中不斷試錯，討論自身與空間的關係。偌大的實驗場內，孩子們拎著自己設計的紙箱汽車進行衝撞測試，發現當庇護島被撞倒、甚至影響到另一個正在步行的孩子時，就能立即感受到「思慮不周」的後果，並再思考設計結構要怎麼調整。李玉華認為這些體驗過程，取代了大人一味告誡「要離大車多遠、很危險」，孩子透過親身操作，打從心底理解安全設計的重要。

李玉華也感受到，在遊戲中累積的創新想法，其實可以對應到荷蘭實施的街道生活；像是孩子會在設計中多留下可以休憩、展開各種活動的空間，證明了孩子的直覺是最能直接呼應「人本」的需求。

孩子們在庇護島上設計休息區。 圖／裕隆集團 提供

從汽車設計到道路設計 創造人本精神的安全移動

其實「以人為本」也不斷發生在汽車工業的革新中，像是幫助駕駛提早煞車、補足視角死角，減少誤判與風險。然而，在傳統觀念裡，車子總是佔據主導角色，但當移動服務需求多元化、不同用路人相互交織，社會開始意識到「道路安全」不只取決於駕駛本身，更與環境設計息息相關。

裕隆集團公共事務部經理陳蔓嫻說，車廠本身除了提升安全性以外、進行駕駛的安全宣傳，也能更進一步反思汽車上路後的路權問題。裕隆日產汽車NISSAN長期執行「小小汽車達人」計畫，孩子不僅學到汽車交通安全規則，也能親手量測胎紋、觀察汽車零件，理解這些細節如何與安全息息相關，希望兒童可以透過對交通安全的了解，進而培養保護自己的能力。而去年「小小汽車達人」也一同前進到凱道，陳蔓嫻認為多元的跨界合作也開展了他們更多面向的想像，孩子今天在街道遊戲裡養成的意識，就是未來成為駕駛時更深的責任感，推動道路文化的轉變。

「小小汽車達人」已舉辦6年，總共逾5千人次的孩童參與。 圖／裕隆集團 提供

「除了駕駛安全、停讓文化，更希望企業能透過ESG的投入，把活動設計延伸為更多元的倡議實驗。」陳蔓嫻期待，從單純的宣導，變成透過遊戲模擬與情境互動，讓駕駛、家長與孩子都能體驗換位思考。而裕隆城就提供了一個與眾不同的場域，在一般商場少見的親子共學活動中，把教育巧妙包裝進遊戲，讓家庭在輕鬆的氛圍裡，既能玩得盡興，也能對交通安全有新的理解。

對於裕隆集團來說，企業內部員工兩年來的參與，會逐漸形成一股有感的行動力，孩子在體驗中習得新觀念，家長從旁觀察並帶回新的理解，進一步影響家庭日常的交通行為，而NISSAN也串聯全台據點的資源，把這樣的體驗活動擴散到全台據點，不再侷限於都會或單一場域，能透過資源的滾動與串接，把人本交通的思維，帶進更多日常場景。

找到人車對話交會點 兒童視角打開社會共融

2024年台灣因交通事故身亡人數將近三千人，其實不只行人受害，汽車駕駛也承擔很高的風險。過去，在新的交通政策被討論出來時，社會難免出現「這是在懲罰駕駛」的聲音；胡紫寧以活動中帶孩子討論的庇護島為例，乍看之下讓汽車變得不方便，實際上卻是讓行人有安全的行走空間，車輛也能減速、順著車流路徑轉正而有足夠的視野，避免人車的交織與碰撞。

去年「大FUN凱道─ 兒童未來市」的總召林亞玫認為從兒本交通的視角切入，像是裕隆集團、NISSAN這樣的車商角色，加上關注兒童權利的超越遊戲團隊、都市空間設計的專業者眼底城事，互相帶動彼此，讓企業、倡議者、規劃者創造一個可以讓兒童表意的空間，其實也能轉動更多的大人。

「孩子不是道路設計師，並不是要把設計實踐出來，而是要去聆聽孩子背後的感受。」林亞玫說，大人在過程中是放低姿態，去傾聽並轉譯背後的需求，而不是急於把意見套用在孩子身上。當孩子的感受被重視、被討論，他們會逐漸意識到自己是社會的一份子，這正是一種從小培養的公民教育。

去年「大FUN凱道─ 兒童未來市」的活動上，大、小朋友攜手畫上理想城市的交通標線。 圖／裕隆集團 提供

三方團隊也期待，真正轉換的交通安全視角，可以持續往專業端、政府機關推進，李玉華舉例「人本規劃師課程」嘗試讓交通工程、景觀設計乃至各縣市公部門，一起從不同使用者的角度出發，重新思考道路的規劃。從凱道街道到裕隆城內模擬情境，其實都正在逐步累積影響力，期許持續透過多方角色的參與，找到人與車的交會點，在參與設計中相互對話，人本交通與停讓文化才能走出口號宣導，成為每個人行動的日常，也能創造出包容社會的同理心。