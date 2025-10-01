【重磅快評】生質乙醇混汽油省錢又環保 美國是好意或強迫推銷？

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）來台，上午出席一場論壇，推銷「美國乙醇」，稱只要汽油加入10%的乙醇混合物，台灣每年可省100億元，「省錢又環保」。不過，值此美國以關稅逼我開放市場之際，推銷「美國乙醇」到底真的是幫台灣省錢做環保，還是強迫推銷，不無疑義。

林德柏格在這項名為「向台灣能源韌性，生質酒精新契機」論壇致詞時說，「乙醇是潔淨能源，只要在台灣的汽油中加入10％的乙醇混合物，台灣每年可節省100億元」，「世界上很多地方都在利用這類生物燃料來達到碳減排目標」；且乙醇在美國使用很廣，他自己開車就是在汽油中添加乙醇。

林德柏格還說，美國可穩定供應乙醇，這點有助台灣多元化能源安全供應，美國可以支持台灣的能源需求，並促進美台之間強健且持續的貿易夥伴關係。言下之意，只要台灣用「生質酒精汽油」，不但省錢，而且環保，又可促進台美夥伴關係，一舉多得。

不過，現實是否真的這麼美好？其實台灣研究「酒精汽油」實用性多年，但結論是如果不補貼、給予稅率減免，其實和純粹使用汽油價格差別不大。而美國的規模經濟，雖然可以降低生質酒精的價格，但加上運費，是否真的能「年省一百億元」，得打上大大的問號。尤其美國生質乙醇多自玉米提煉而來，玉米是重要糧食作物，時有供需失衡、價格漲跌不一的問題，俄烏戰爭後，玉米價格就曾大幅飛漲超過70%。一但生質乙醇價格也隨之水漲船高，台灣又有高度需求，就等於被予取予求，不但不能省錢，反而可能花更多錢。

至於用「生質乙醇」是否比較環保，也沒有定論。美國在2022年前禁止汽油添加乙醇，原因就是乙醇很容易揮發成煙霧，在夏季的高熱和日光中造成公害。而且美國學者普遍認為，生質乙醇是從種植農作物而來，所以計算碳排放，還得計入種植作物時排出的溫室氣體。加上乙醇燃燒雖然碳排較少，但產生的能量卻較低。加減下來，乙醇的碳平衡，其實和使用汽油差不多。

所以林德柏格推銷美國乙醇，遊說台灣使用「乙醇汽油」，其實和環保、省錢沒有直接關係，背後原因，還是想要用「生質乙醇」賺台灣的錢。只是如果台灣真的決定為「美國乙醇」量身打造進出口和能源政策，恐怕還是得好好打算盤，到底是當冤大頭，還是真的對台灣有利。