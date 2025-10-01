橫跨劇作、繪畫等領域 閻振瀛辭世享88歲

擁有學者、詩人、畫家、劇作家等多重身分，成大名譽教授閻振瀛16日辭世，享壽88歲。他曾執教38年，辭世消息也讓許多學生感到不捨。

閻振瀛1938年出生於中國，自幼展現出對藝術與學問的高度熱情，先後畢業於東吳大學外文系、美國楊百翰大學（Brigham Young University） 戲劇藝術與實用語言學系博士等，早年旅居美國，直至1970年代便到台灣，並任教於多所大學。

閻振瀛曾任教於國立台灣大學外文系、東吳大學英文系，並擔任中國文化大學西洋文學所所長、戲劇系系主任、成功大學外文系教授兼藝術所所長等職，同時是成功大學名譽教授，「藝術不是炫技，而是心靈的真誠表達」是他最常勉勵學生的座右銘。

到了人生下半場，閻振瀛在妻子范瑞芬鼓勵下則投入創作，他常說：「藝術是與天地對話，也是留給後世的禮物。」其繪畫作品如「有鴿子的黃昏」、「鯰鯰蓮情」均典藏於國立台灣美術館，也陸續舉辦多次個人畫展。

閻振瀛的女兒閻令琬今天告訴中央社記者，父親留下許多作品，她們也正構思推出紀念畫展以緬懷父親，若有舉辦將擇日公告分享。