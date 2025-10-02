雙十國慶重返中台灣！台中市以旗海迎賓、晚會華麗回歸

114年國慶晚會及焰火活動資訊。 圖／台中市政府 提供

睽違8年，114年國慶晚會將於10月9日重返台中，在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，10月10日則移師南投施放國慶焰火，打造「晚會在台中、焰火在南投」的中台灣雙主場。市長盧秀燕表示，國慶晚會以「中華民國、台灣味、台中Style」為主軸，市府將全力以赴拚經濟、拚觀光，邀請全國民眾及海外僑胞共襄盛舉。

國慶晚會10/9登場 星光卡司共襄盛舉

國慶晚會將於10月9日17時30分至21時舉行，規劃三大篇章，呈現台灣文化與多元樣貌。首波公布的卡司包含白冰冰、胡瓜、陽帆、葉璦菱、玖壹壹、血肉果汁機、舞思愛、羅文裕、台中市交響樂團、九天民俗技藝團、台灣特技團、青年高中及台中少年兒童合唱團等，跨世代、跨領域演出，精彩可期。主場地可容納6千至8千人，並於公園西南方設置第二轉播現場，總計約1萬4千人可同步觀賞；活動當日亦將透過東森、三立等頻道及網路直播，讓全球華人共同參與國慶盛典。

水墨焰火首亮相！國慶10/10南投夜空綻放

今年國慶焰火首度由南投縣承辦，施放地點位於貓羅溪畔，規劃12大段主題焰火，首創「七彩水墨焰火」，結合日間彩煙與夜間照明彈，綻放宛如彩墨畫卷的視覺盛宴。現場更邀請知名DJ妖嬌與DJ MR.GIN帶來雙DJ混音演出，打造前所未有的聽覺震撼。縣府也規劃多處觀賞點，包括易經大學及旺來產業園區，提供民眾多元觀賞體驗。

旗海飄揚迎國慶 捷運彩繪增添喜氣

為營造國慶氛圍，台中市府於台灣大道、市政路、文心路等主要幹道懸掛百面羅馬旗，以「晚會在台中、焰火在南投」及「台中歡迎僑胞回家」為主題，展現滿城喜氣。台中捷運公司也推出「國慶彩繪車廂」，結合梅花與焰火設計，傳遞「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」理念，並將於國慶當日加開班次疏運，方便旅客往返會場。

台中捷運歡迎民眾在國慶彩繪車廂拍照打卡。 圖／台中市政府 提供

國慶連假嗨翻中台灣 系列活動輪番登場

除了國慶晚會與焰火，中台灣連假活動精采不間斷。10月10日大安濱海樂園將舉辦「瘋玩大安海」活動，規劃風箏衝浪、SUP、風翼SUP等多元水域體驗，適合親子同樂；10月11日至12日則有邁入第18屆的「搖滾台中」，超過50組國內外樂團接力演出，包含金曲歌王HUSH、大勢樂團美秀集團、與高人氣樂團老王樂隊，以及日本超人氣樂團 Cody・Lee (李) 攜手洪佩瑜跨國同台演出，更有來自日、韓、港、泰、新加坡等地的重量級樂團齊聚開唱。

2025搖滾台中卡司-美秀集團。 圖／台中市政府 提供

國慶旅遊熱潮起跑 邀民眾共度盛會

國慶系列活動不僅是城市榮耀，更將帶動中台灣觀光與產業發展。適逢國慶三天連假，邀請民眾安排一趟「國慶之旅」，欣賞台中晚會、南投焰火，並順遊周邊縣市，體驗中台灣的熱情與活力，共同為國家114歲生日獻上最真摯的祝福。

