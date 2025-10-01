外籍人流管理新制今上路 內政部：逾期居留自行到案減半罰鍰

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部日前公告修正「入出國及移民法第七十四條之一特殊事由之認定及減免處罰標準」第3條，自今天起推行全新外籍人流管理制度。圖／聯合報系資料照
內政部日前公告修正「入出國及移民法第七十四條之一特殊事由之認定及減免處罰標準」規定，今天起正式上路。內政部表示，凡是逾期停留或居留的台灣地區的無戶籍國民及外國人，在查獲前自行到案者，罰鍰減半，目的在鼓勵逾期居留的人勇敢出面到案。

內政部表示，因應全球化時代，外來人口的安全管理方式自宜與時俱進，為兼顧安全管理及人權保障，將移民法修法後人流動態趨勢納入評估。這次公告修正減免處罰標準，將願自行出國及依規定繳納罰鍰之情形，納為減輕處罰事由，以提供誘因，促使逾期停（居）留的無戶籍國民及外國人主動出面到案，另國安機關亦將同步加大查處力道，盼透過「剛柔並濟」策略，提升入出國管理效能。

內政部說明，這次透過修正減免處罰標準，建立明確且常態性的法規制度，呼籲逾期停（居）留的無戶籍國民及外國人勿再躲藏度日，只須完成到案手續後依規定繳納減半罰鍰，並依限離境，即可安心返國；內政部最後呼籲，請民眾留意生活四周在台逾期停（居）留的無戶籍國民及外國人，同時鼓勵當事人把握機會。

