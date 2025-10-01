快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

九成女性肺癌患者不吸菸 監委指衛福部研究不周延將調查

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導

肺癌是全球癌症死亡人數最多的癌別，往往多認為是吸菸造成，但統計國內女性肺癌患者中非吸菸人數高達九成。監察委員田秋堇、蔡崇義認為，衛福部在有關致病成因研究中，似乎未涵蓋該問題，恐影響防治成效，因此申請自動調查。

據審計部查復資料顯示，肺癌為全球癌症死亡人數最多的癌別，於我國肺癌標準化死亡率也高居各癌症死因首位，發生人數也為最高。政府雖已推動菸害防制及空氣汙染管制等措施，以降低國人罹癌風險，但國人肺癌發生率仍逐年上升，且近七成患者並未吸菸，其中女性更逾九成屬非吸菸者，顯示非吸菸者之肺癌危險因子，已成為肺癌防治應關注之重點領域。

監察院指出，衛生福利部近年雖針對非吸菸肺癌高風險族群，補助辦理篩檢效益評估及風險預測模型建立等研究，但研究議題似未涵蓋非吸菸女性患者比例偏高的致病原因及預防策略。

田秋堇、蔡崇義表示，女性肺癌發生率近年快速上升，其中多數患者並無吸菸史，主管機關有無積極進行調查研究致病成因，並提出防治對策？現行肺癌篩檢政策與相關防治作為，有無未盡周延的情況？有關注瞭解及深入調查的必要，已申請自動調查

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

肺癌是全球癌症死亡人數最多的癌別，往往多認為是吸菸造成，但統計國內女性肺癌患者中，其實非吸菸人數高達九成。圖為女性吸菸示意圖。圖／聯合報系資料照片
肺癌是全球癌症死亡人數最多的癌別，往往多認為是吸菸造成，但統計國內女性肺癌患者中，其實非吸菸人數高達九成。圖為女性吸菸示意圖。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

肺癌 患者 死亡率

延伸閱讀

衛福部10月新制 血癌肺癌等10新藥納健保給付

晚期肺癌治療大千醫院接軌國際 無基因突變肺腺癌年省200萬

29歲男星罹肺癌末期！癌細胞轉移腦部「飽受折磨」罕公開近況

無吸菸婦慢性咳嗽3年 低劑量電腦斷層發現肺癌

相關新聞

外籍人流管理新制今上路 內政部：逾期居留自行到案減半罰鍰

內政部日前公告修正「入出國及移民法第七十四條之一特殊事由之認定及減免處罰標準」規定，今天起正式上路。內政部表示，凡是逾期...

九成女性肺癌患者不吸菸 監委指衛福部研究不周延將調查

肺癌是全球癌症死亡人數最多的癌別，往往多認為是吸菸造成，但統計國內女性肺癌患者中非吸菸人數高達九成。監察委員田秋堇、蔡崇...

推銷美國玉米乙醇 美國農業次長：台灣可節省100億元油費

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）今（1日）上午在參加一場論壇活動後表示，美國農業部...

橫跨劇作、繪畫等領域 閻振瀛辭世享88歲

擁有學者、詩人、畫家、劇作家等多重身分，成大名譽教授閻振瀛16日辭世，享壽88歲。他曾執教38年，辭世消息也讓許多學生感...

台美關稅談判 鄭麗君：從未承諾晶片五五分 也不會答應

美國商務部長盧特尼克日前拋出台美晶片「五五分」，行政院副院長鄭麗君上周赴美進行台美第五輪實體磋商，今天清晨抵台在機場表示「從未做出五五分承諾」。行政院台美經貿工作小組上午表示，會持續磋商台美供應鏈合作方案，鄭麗君此行赴美主要爭取調降對等關稅稅率且不疊加，以及爭取232條款關稅優惠待遇，已有一定進展。

猴祭、拔牙、夜航、跳火爐 原住民成年禮各族大不同

在原住民族文化裡，成年禮不僅是一場儀式，更是一個人從少年跨入成人世界的重要階段。它象徵責任的承擔、勇氣的展現與文化的傳承。隨著現代化腳步加快，這些傳統儀式雖逐漸簡化，但依然在各部落裡延續，成為年輕世代認同族群的關鍵。阿美族、排灣族、卑南族、達悟族與布農族的成年禮，各自展現了不同的文化價值與生命意義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。