推銷美國玉米乙醇 美國農業次長：台灣可節省100億元油費

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）今（1日）上午在參加一場論壇活動後表示，美國農業部致力於採取下一步措施，讓台灣鳳梨能進入美國市場；此外，林德柏格推銷美國乙醇，稱只要在台灣的汽油中加入10％的乙醇混合物，台灣每年可節省100億元，這類潔淨能源有助台灣實現能源安全供應多元化，也可以推進美台貿易夥伴關係。

林德柏格在美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯（Karin M. Lang）的陪同下，出席「邁向台灣能源韌性 生質酒精新契機」論壇活動。

林德柏格表示，他昨天與賴清德總統的會面既溫馨且具建設性，美國農業部致力於採取下一步措施，讓台灣鳳梨能進入美國市場，至於銷量交給市場決定，他不會承諾採購量。

林德柏格說，他自己去年和這次兩度訪問台灣時，都親自品嚐了台灣鳳梨，既甜又好吃，是很棒的產品，希望有一天也能在美國吃到台灣鳳梨。

林德柏格還表示，此行沒討論台灣豬肉銷往美國；倒是他在台灣吃到了愛達荷州產的牛肉，台灣是美牛的消費大戶，在與台灣業者座談的過程中，他了解到台灣消費者追求高品質的牛肉產品，有信心這項消費可以持續成長，「當我們雙邊貿易更繁榮，就可以在美國市場及台灣建立更大的韌性。」

林德柏格昨天與賴總統會晤時提到台灣鳳梨銷往美國的進展，今天則著重推銷美國農牧業者製作的玉米乙醇，希望台灣採購。

林德柏格在論壇致詞指出，乙醇是潔淨能源，只要在台灣的汽油中加入10％的乙醇混合物，台灣每年可節省100億元，世界上很多地方都在利用這類生物燃料來達到碳減排目標；且乙醇在美國使用很廣，他自己開車就是在汽油中添加乙醇。

林德柏格表示，美國可穩定供應乙醇，這點有助台灣多元化能源安全供應，美國可以支持台灣的能源需求，並促進美台之間強健且持續的貿易夥伴關係。