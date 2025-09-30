捲入跟監偷拍集團事件！菱傳媒確定停刊 相關員工依規定被資遣

快訊

中央社／ 台北30日電
民眾黨主席黃國昌（圖）被指控雇用狗仔跟監、偷拍不同立場的政治人物，捲入事件的「菱傳媒」社長陳申青下午召集同仁返社開會，會中宣布「即日起停刊」。圖／聯合報系資料照片

鏡報新聞網報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團事件延燒，捲入事件的「菱傳媒」確定停刊，菱傳媒員工證實30日下午被召回開會通知「即日起停刊」，但「菱傳媒」對外表示不回應。

黃國昌被指控雇用狗仔跟監、偷拍不同立場的政治人物，捲入事件的「菱傳媒」社長陳申青下午召集同仁返社開會，會中宣布「即日起停刊」，使在場員工震驚與沮喪。

員工說，當時社長陳申青向員工致歉，坦言沒有想到事情會發展到這一步，菱傳媒相關員工將依勞基法規定被資遣。相關員工離職日期訂在10月底，菱傳媒官網從今天起不會再更新。

「菱傳媒」員工表示，看得出來社長陳申青很沮喪，相關員工會持續處理收尾的行政事務。

對此，「菱傳媒」在電話中向中央社記者表明「不會回應目前公司的決策」，社長陳申青則至截稿前未接電話。

