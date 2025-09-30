國土功能分區圖 剩北市桃園台南等6縣市未通過

國土計畫法延至2031年上路，內政部持續審查國土功能分區圖。內政部國土署今天說，目前還有台北市、桃園市、台南市、南投縣、彰化縣與雲林縣共6縣市的國土功能分區圖尚未審議通過。

國土計畫法原預定今年4月30日上路，不過去年12月立法院三讀通過修正國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，至2031年施行。內政部當時表示，遺憾但尊重，會繼續審查國土功能分區圖。

根據國土計畫法，國土功能分區是指基於保育利用及管理需要，依土地資源特性，所劃分國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區。

內政部國土署透過新聞稿指出，今天召開國土計畫審議會第44次會議，報告基隆市國土功能分區圖調整、鄉村區單元特殊個案，及桃園市國土計畫專案通盤檢討建議處理方式。經委員充分討論後，各提案都原則同意。

國土署說明，有關桃園市政府為配合未來產業布局及因應產業發展等需求，在現階段辦理「桃園市國土功能分區圖（草案）」期間，併同辦理「桃園市國土計畫專案通盤檢討（草案）」作業，內容涉及未來發展地區範圍調整、新增產業用地總量及城鄉發展地區第2類之3等事項。

國土署說，經與會委員意見交換，所提各項開發建設劃設為城鄉發展地區需求，多已在審議「桃園市國土功能分區圖（草案）」妥善處理，尚無須以專案通檢方式辦理。其餘若沒有在現階段納入、並經桃園市政府評估具急迫性案件仍需優先推動者，應提出具體開發計畫及推動期程，另依區域計畫法規定辦理。

國土署指出，現階段以完成全國22個縣市國土功能分區圖（草案）審議為目標，目前還有台北市、桃園市、台南市及南投縣4地方政府已經內政部國土計畫審議會專案小組審查完畢，應儘速依照審查意見，完成國土功能分區圖（草案）的修正及函報內政部審議，以符合國土計畫法第45條規定一併公告要件。

國土署表示，此外，彰化縣與雲林縣已經內政部國審會專案小組審竣，且都已依審查意見修正，將提內政部國審會大會審議。

國土署說，為利國土計畫制度能有效銜接既有區域計畫法相關規定，將持續透過多元溝通方式，收集社會大眾關心議題及強化政策說明，以消除民眾疑慮及達到共同保護國土資源推動目標。

目前包括新北市、台中市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣共16縣市的國土功能分區圖已審議通過。