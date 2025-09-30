快訊

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

國土功能分區圖 剩北市桃園台南等6縣市未通過

中央社／ 台北30日電

國土計畫法延至2031年上路，內政部持續審查國土功能分區圖。內政部國土署今天說，目前還有台北市、桃園市、台南市、南投縣、彰化縣與雲林縣共6縣市的國土功能分區圖尚未審議通過。

國土計畫法原預定今年4月30日上路，不過去年12月立法院三讀通過修正國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，至2031年施行。內政部當時表示，遺憾但尊重，會繼續審查國土功能分區圖。

根據國土計畫法，國土功能分區是指基於保育利用及管理需要，依土地資源特性，所劃分國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區。

內政部國土署透過新聞稿指出，今天召開國土計畫審議會第44次會議，報告基隆市國土功能分區圖調整、鄉村區單元特殊個案，及桃園市國土計畫專案通盤檢討建議處理方式。經委員充分討論後，各提案都原則同意。

國土署說明，有關桃園市政府為配合未來產業布局及因應產業發展等需求，在現階段辦理「桃園市國土功能分區圖（草案）」期間，併同辦理「桃園市國土計畫專案通盤檢討（草案）」作業，內容涉及未來發展地區範圍調整、新增產業用地總量及城鄉發展地區第2類之3等事項。

國土署說，經與會委員意見交換，所提各項開發建設劃設為城鄉發展地區需求，多已在審議「桃園市國土功能分區圖（草案）」妥善處理，尚無須以專案通檢方式辦理。其餘若沒有在現階段納入、並經桃園市政府評估具急迫性案件仍需優先推動者，應提出具體開發計畫及推動期程，另依區域計畫法規定辦理。

國土署指出，現階段以完成全國22個縣市國土功能分區圖（草案）審議為目標，目前還有台北市、桃園市、台南市及南投縣4地方政府已經內政部國土計畫審議會專案小組審查完畢，應儘速依照審查意見，完成國土功能分區圖（草案）的修正及函報內政部審議，以符合國土計畫法第45條規定一併公告要件。

國土署表示，此外，彰化縣與雲林縣已經內政部國審會專案小組審竣，且都已依審查意見修正，將提內政部國審會大會審議。

國土署說，為利國土計畫制度能有效銜接既有區域計畫法相關規定，將持續透過多元溝通方式，收集社會大眾關心議題及強化政策說明，以消除民眾疑慮及達到共同保護國土資源推動目標。

目前包括新北市、台中市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣共16縣市的國土功能分區圖已審議通過。

國土功能分區圖 桃園 內政部

延伸閱讀

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

南桃園新設藝文中心恐要再等15年？議員批：海市蜃樓

相關新聞

捲入跟監偷拍集團事件！菱傳媒確定停刊 相關員工依規定被資遣

鏡報新聞網報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團事件延燒，捲入事件的「菱傳媒」確定停刊，菱傳媒員工證實30日下午被召回開會通知...

美最新人口販運報告 再指台灣遠洋漁業改革不足

美國國務院於當地時間29日發布年度最新「人口販運問題報告」（Trafficking in Persons Report,...

最低工資連10漲 卓揆喊持續調升：再過一年將達3萬

．勞動部近日召開最低工資審議委員會，決議自2026年1月1日起，每月最低工資由2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18%。行政院長卓榮泰30日表示，最低工資還要繼續提升，相信再過一年，最低工資將達3萬元。

「旭丘東昇．說唱基淡四百年」 歷史走讀與說唱藝術點燃在地文化新火花

由淡江大學高教深耕計畫「數位淡水 國際鏈結」主辦、教育部指導的「旭丘東昇．說唱基淡四百年」活動，於114年9月28日在基隆圓滿落幕。這場結合文化走讀、創意說唱與餐敘交流的盛會，成功匯聚校內外參與者，以

首屆「寫臺北」年度書獎徵件開跑 邀請創作者共筆臺北記憶

2025「寫臺北」年度書獎自即日起至10月31日開放徵件，誠摯邀請具備「臺北性」的優秀出版品參與。本獎項以「城市」為核心，期待透過優質出版品展現臺北精神，推廣閱讀風氣，並凝聚市民對臺北的文化認同與歸屬

美媒報導習將促美表態反台獨 美國務院：對台立場不變

「華爾街日報」日前報導，習近平不再滿足於拜登政府時期「美國不支持台獨」的立場，計畫在美國總統川普對與中國達成經濟協議展現興趣之際，要求川普正式表態「反對台獨」。美國國務院回應稱，美國對台灣的立場沒有改變，仍堅持一中政策，其依據是台灣關係法、美中三個聯合公報，以及對台六項保證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。