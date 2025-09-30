民團提廢選罷法修法3公投 拚半年連署逾29萬份

快訊

中央社／ 台北30日電

民間團體「人民作主志工團」訴求廢止立法院三讀修正通過的選罷法，並提出3項公投提案，經中選會審議通過。志工團說，3案將自今天起進行電子連署，其中1案會再與紙本並行，拚6個月內各收集到29萬3228份以上的連署。

人民作主志工團先前也有提出廢止憲法訴訟法修法公投，並已自7月31日起展開電子連署。按公投法規定，若這4案公投案成案，將在民國116年8月28日舉行公投。

立法院會去年底在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，條文已於今年2月生效。條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

而今年2月以來的大罷免全遭否決，這些罷免案都適用修正前的公職人員選舉罷免法，提議、連署都不需附身分證正反影本。隨選罷法修正公布，2月20日後提出罷免案都要附身分證正反影本，罷免難度大增。

「人民作主志工團」針對新法提出3項公投提案。第一是志工團團長陳天壽領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

第二，志工團副團長張人仰領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

第三，志工團成員趙偉程領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即『利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金』之規定，應予廢止？」

這3案經中選會審查，已進入二階連署階段，趙偉程今天前往中選會領取電子連署系統認證碼時受訪指出，目前包括廢止憲訴法修法公投在內的4案公投案都會進行電子連署，希望全國民眾到戶政事務所申請自然人憑證實體卡，就能連署這4案。

趙偉程說，其中訴求廢止罷免連署階段要附身份證正反面影本的公投案，會採與紙本連署並行方式進行，主要是考量連署階段需要選區內10%公民出面連署，影響層面更大；只要透過人民作主志工團網站就能下載連署書，並以專有信箱收取，也會確保民眾個資不外流。

趙偉程表示，今天就會針對3案公投案展開連署，至於連署期限是6個月、至明年3月底截止。

大罷免 公投 身分證

