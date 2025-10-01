雲林縣立滑輪溜冰場盛大啟用 縣長盃錦標賽熱血開滑迎接全運會

雲林縣立滑輪溜冰場正式啟用。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣立滑輪溜冰場9月27日舉行啟用典禮暨114年縣長盃滑輪溜冰錦標賽，選手們在全新場地競速，熱力十足。雲林副縣長謝淑亞表示，縣立滑輪溜冰場耗資1.2億多元，具有交通便利、場地符合國際標準優勢，除作為114年全國運動會滑輪溜冰競賽場地，將持續爭取舉辦國內外比賽，平時則做為選手訓練及民眾休憩場域。

啟用典禮在虎尾國中醒獅團、虎尾國小學童熱舞表演揭開序幕。雲林副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、劉建國、議長黃凱、議員王鈺齊、江文登、黃美瑤、陳乙辰、虎尾鎮長林嘉弘、主席陳明聖等人按燈啟用。黃凱議長鳴槍率代表雲林縣參加全運選手「起跑」，正式展開錦標賽。

雲林縣立滑輪溜冰場符合國際標準,選手全力競速。 圖／雲林縣政府 提供

謝淑亞副縣長表示，114年全國運動會即將於下個月18日登場，各項競賽場館已完成整備。今天啟用的縣立滑輪溜冰場是滑輪溜冰比賽項目場地，設計與規格都比照國際比賽標準，提供選手最棒的競技場地，全力展現實力，拿到最好的成績。

雲林縣謝副縣長指出，縣立滑輪溜冰場鄰近雲林高鐵站，交通便利。可辦理全國性的體育研習，提供雲林縣內選手及單項協會集訓、練習及比賽使用的最佳場地。

議長黃凱指出，縣立滑輪溜冰場完工啟用，不僅提供雲林縣內大、小朋友遊戲場域，更可作為國內外比賽場地，感謝雲林縣府團隊、中央立委支持，讓這座運動場館順利落成啟用。全運會即將於10月18日登場，歡迎全國民眾共襄盛舉。

立委張嘉郡表示，滑輪溜冰場啟用，訓練不只下個世代滑輪溜冰優秀選手，更可提升運動風氣，讓雲林的年輕人有健康體魄，更有自信面對挑戰。

虎尾國小學童熱舞表演揭開記者會序幕。 圖／雲林縣政府 提供

虎尾國中醒獅團帶來精彩表演。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣立滑輪溜冰場總經費為1億2,122萬多元，教育部體育署（現運動部）補助3,000萬元，雲林縣府自籌9,122萬元。雲林縣立滑輪溜冰場屬於拋物線型賽道，場地規格為寬度7公尺，長度200公尺，符合國際標準之競速滑輪溜冰場。雲林縣立滑輪溜冰場完工後，雲林縣內將有不同型態的滑輪溜冰場地，有利於各項賽事移師雲林。

114年全國運動會即將於10月18日登場，各項競賽場館已完成整備。 圖／雲林縣政府 提供

