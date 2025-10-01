雲林縣立滑輪溜冰場盛大啟用 縣長盃錦標賽熱血開滑迎接全運會

文／ 雲林縣政府 提供

雲林縣立滑輪溜冰場正式啟用。 圖／雲林縣政府 提供
雲林縣立滑輪溜冰場正式啟用。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣立滑輪溜冰場9月27日舉行啟用典禮暨114年縣長盃滑輪溜冰錦標賽，選手們在全新場地競速，熱力十足。雲林副縣長謝淑亞表示，縣立滑輪溜冰場耗資1.2億多元，具有交通便利、場地符合國際標準優勢，除作為114年全國運動會滑輪溜冰競賽場地，將持續爭取舉辦國內外比賽，平時則做為選手訓練及民眾休憩場域。

啟用典禮在虎尾國中醒獅團、虎尾國小學童熱舞表演揭開序幕。雲林副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、劉建國、議長黃凱、議員王鈺齊、江文登、黃美瑤、陳乙辰、虎尾鎮長林嘉弘、主席陳明聖等人按燈啟用。黃凱議長鳴槍率代表雲林縣參加全運選手「起跑」，正式展開錦標賽。

雲林縣立滑輪溜冰場符合國際標準,選手全力競速。 圖／雲林縣政府 提供
雲林縣立滑輪溜冰場符合國際標準,選手全力競速。 圖／雲林縣政府 提供

謝淑亞副縣長表示，114年全國運動會即將於下個月18日登場，各項競賽場館已完成整備。今天啟用的縣立滑輪溜冰場是滑輪溜冰比賽項目場地，設計與規格都比照國際比賽標準，提供選手最棒的競技場地，全力展現實力，拿到最好的成績。

雲林縣謝副縣長指出，縣立滑輪溜冰場鄰近雲林高鐵站，交通便利。可辦理全國性的體育研習，提供雲林縣內選手及單項協會集訓、練習及比賽使用的最佳場地。

議長黃凱指出，縣立滑輪溜冰場完工啟用，不僅提供雲林縣內大、小朋友遊戲場域，更可作為國內外比賽場地，感謝雲林縣府團隊、中央立委支持，讓這座運動場館順利落成啟用。全運會即將於10月18日登場，歡迎全國民眾共襄盛舉。

立委張嘉郡表示，滑輪溜冰場啟用，訓練不只下個世代滑輪溜冰優秀選手，更可提升運動風氣，讓雲林的年輕人有健康體魄，更有自信面對挑戰。

虎尾國小學童熱舞表演揭開記者會序幕。 圖／雲林縣政府 提供
虎尾國小學童熱舞表演揭開記者會序幕。 圖／雲林縣政府 提供

虎尾國中醒獅團帶來精彩表演。 圖／雲林縣政府 提供
虎尾國中醒獅團帶來精彩表演。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣立滑輪溜冰場總經費為1億2,122萬多元，教育部體育署（現運動部）補助3,000萬元，雲林縣府自籌9,122萬元。雲林縣立滑輪溜冰場屬於拋物線型賽道，場地規格為寬度7公尺，長度200公尺，符合國際標準之競速滑輪溜冰場。雲林縣立滑輪溜冰場完工後，雲林縣內將有不同型態的滑輪溜冰場地，有利於各項賽事移師雲林。

114年全國運動會即將於10月18日登場，各項競賽場館已完成整備。 圖／雲林縣政府 提供
114年全國運動會即將於10月18日登場，各項競賽場館已完成整備。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣政府廣告

相關新聞

捲入跟監偷拍集團事件！菱傳媒確定停刊 相關員工依規定被資遣

鏡報新聞網報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團事件延燒，捲入事件的「菱傳媒」確定停刊，菱傳媒員工證實30日下午被召回開會通知...

歷史上的今天／1960年旅美音樂夫婦馬思宏與董光光返國

1960年10月1日，享譽國際的旅美小提琴家馬思宏、鋼琴家董光光，晚上由日本搭飛機返抵國門。這一對旅外十五年的樂壇雙侶，返國之後的第一句話就是「我們太高興了，又能踏上自己國家的土地。」

雲林縣立滑輪溜冰場盛大啟用 縣長盃錦標賽熱血開滑迎接全運會

雲林縣立滑輪溜冰場9月27日舉行啟用典禮暨114年縣長盃滑輪溜冰錦標賽，選手們在全新場地競速，熱力十足。雲林副縣長謝淑亞表示，縣立滑輪溜冰場耗資1.2億多元，具有交通便利、場地符合國際標準優勢，除作為

美最新人口販運報告 再指台灣遠洋漁業改革不足

美國國務院於當地時間29日發布年度最新「人口販運問題報告」（Trafficking in Persons Report,...

最低工資連10漲 卓揆喊持續調升：再過一年將達3萬

．勞動部近日召開最低工資審議委員會，決議自2026年1月1日起，每月最低工資由2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18%。行政院長卓榮泰30日表示，最低工資還要繼續提升，相信再過一年，最低工資將達3萬元。

「旭丘東昇．說唱基淡四百年」 歷史走讀與說唱藝術點燃在地文化新火花

由淡江大學高教深耕計畫「數位淡水 國際鏈結」主辦、教育部指導的「旭丘東昇．說唱基淡四百年」活動，於114年9月28日在基隆圓滿落幕。這場結合文化走讀、創意說唱與餐敘交流的盛會，成功匯聚校內外參與者，以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。