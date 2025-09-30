國慶晚會邀胡瓜白冰冰演出 焰火4.3萬發近10年最多

民國114年國慶將至，南投縣長許淑華表示，這是南投建縣以來首度舉辦國慶焰火，今年施放4萬3885發，施放發數為近10年最多。此外，台中市府指出，國慶晚會在台中舉行，將重現80年代鑽石舞台場景，邀藝人胡瓜、白冰冰、陽帆等演出。

114年國慶大會籌備委員會今天上午舉行記者會，由慶籌會主任委員、立法院長韓國瑜主持，包括南投縣長許淑華也親自出席。

南投縣政府民政處長林琦瑜說明，民國114年國慶焰火10月10日在南投縣會展中心登場，今年焰火臨近貓羅溪與情人橋，分12段主題進行，更首創「七彩水墨焰火」，整體施放時間約40分鐘，最大尺寸為8吋，總計4萬3885發。

林琦瑜提到，有別以往多以交響樂搭配焰火施放，今年度首創雙DJ現場混音配樂，邀亞洲百大DJ妖嬌及DJ MR.GIN演出。

林琦瑜指出，在主會場南投縣會展中心，10月10日白天安排「雙十好市市集」、「放電樂園」，包括小吃、美食餐車、伴手禮專區、青創品牌等特色攤位，也提供6款遊具給孩童遊玩。自下午4時起更有受邀至歐洲參與演出的南投舞蹈團、曾前往歐洲5國巡演的原聲童聲合唱團，以及來自南投縣仁愛鄉的金曲獎最佳原住民歌手獎得主姑慕巴紹，為夜間焰火盛典暖場，焰火晚會壓軸並有原子少年Saturnday、吳思賢、陳芳語等歌手演唱。

林琦瑜談及，今年國慶焰火正值「2025南投世界茶業博覽會」於10月4日至12日在中興新村登場，茶博規劃25個主題展館、超過300個攤位，還有多個大型特區及表演。

台中市政府觀旅局副局長蔡宗昇解釋，國慶晚會10月9日晚間在台中文心森林公園圓滿戶外劇場登場，可容納6000至8000人，並在公園內設有第二轉播區，整體容納人數可達約1萬4000人。入場時間為下午4時30分，晚會晚間6時30分開始。

蔡宗昇強調，晚會除了邀請台中市交響樂團、九天民俗技藝團演出，也會呈現80年代鑽石舞台場景，邀藝人胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱等人表演，至於壓軸則邀樂團血肉果汁機與玖壹壹演出。