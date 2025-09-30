美指台灣遠洋漁業人權改革不足 環團籲供應鏈透明

快訊

中央社／ 台北30日電

美國「人口販運問題報告」指出，儘管台灣已達到人口販運防制的最低標準，但在遠洋漁業人權方面改革仍不足。綠色和平今天籲提升遠洋漁業供應鏈透明度，進而達到產業永續性。

美國國務院發布年度最新「人口販運問題報告」（Trafficking in Persons Report, TIP report），儘管台灣再次被評比為第1級（Tier 1），但報告中明確指出台灣在遠洋漁業人權方面的改革依舊不足。

綠色和平今天發布新聞稿，海洋專案主任郭珮嫻表示，肯定台灣過去在部分政策上的努力，但也提醒政府，仍需要全面改革的魄力與跨部會協作的決心，包含提升遠洋漁業供應鏈透明度、要求水產企業進行盡職調查、儘速將國際勞工組織的「漁業工作公約」入法，才能達到產業永續性。

郭珮嫻以這次捷安特巨大集團事件為例，商品疑似涉及強迫勞動，被美國海關扣留，這也顯示面對全球供應鏈的規範下，以出口外銷為主的產業，包含遠洋漁業，都必須正視「盡職調查」的重要性。

綠色和平指出，政府雖已著手部分改善措施，例如修法調整境外聘僱規範、實施部分船舶檢查，然而制度漏洞與執法落差仍存在，整體產業供應鏈不透明，伴隨著對人權和環境危害的風險。

另外，綠色和平呼籲水產企業應建立完整的供應鏈盡職調查制度，定期評估供應商、漁獲來源追溯、勞動條件稽核、資訊透明揭露等，才能提升漁業競爭力。

綠色和平引用此報告指出，台灣儘管已達到人口販運防制的最低標準，但近年相關調查案件數下降，且被害人辨識程序未能全面落實，導致部分被害人難以獲得司法救濟與保護。

其中，勞動檢查程序機制的不足與欠缺跨部會合作，仍持續影響遠洋漁業等高風險產業移工遭強迫勞動的有效辨識；報告中建議台灣應優先強化勞動部和漁業署的權責和資源配置，並加強跨部會合作，提升各單位在蒐證和執法的整合效能。

