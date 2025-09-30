「旭丘東昇．說唱基淡四百年」 歷史走讀與說唱藝術點燃在地文化新火花

快訊

聯合新聞網／ 台北訊
走讀導覽旭丘指揮所。 攝影／邱孝賢
走讀導覽旭丘指揮所。 攝影／邱孝賢

淡江大學高教深耕計畫「數位淡水 國際鏈結」主辦、教育部指導的「旭丘東昇．說唱基淡四百年」活動，於114年9月28日在基隆圓滿落幕。這場結合文化走讀、創意說唱與餐敘交流的盛會，成功匯聚校內外參與者，以新穎的視角，共同穿越基隆與淡水四百年的港灣歷史，深刻體會了「寓教於樂」的精髓。

活動於午後展開，首先由學生團隊在基隆港周邊進行田野調查，為下午的走讀做好準備。隨後，全體參與者於基隆中正區公所集合，展開一場具備高度歷史縱深的歷史場景走讀。隊伍依序行經沙灣歷史文化園區、要塞司令部校官眷舍、法國公墓、要塞司令官邸，最終登上昔日「臺灣八景」之一的旭丘，抵達現已修復開放的旭丘指揮所。這座曾是「旭岡觀日」美景地、歷經軍事管制的歷史建築，在當天成為述說歷史變遷的最佳場景。參與者們站在俯瞰基隆港灣的景觀藝文空間，親身感受這座城市從大航海時代至今的滄海桑田。

本次活動最受矚目的高潮，無疑是晚間於司令大院子所進行的「旭丘東昇．說唱基淡四百年」創意講座。由林信成教授主講，以7首自行創作的歌詞，巧妙地串聯基隆港灣的歷史脈絡；林志勇校友擔任主持人，串聯整場氣氛；並由淡江大學圖書館吳理莉編審，以優美歌聲主唱；淡江大學文錙藝術中心張炳煌主任、謝清雲文教基金會李伯元董事長亦親臨致詞。林信成首先以開場曲《旭丘東升》點出旭丘歷史意義，再以《唐山過雞籠》描繪早期移民開墾、《基隆港清法戰》重現軍事歷史事件、《基淡追追追》展現兩地依存、《萬里之外》揭示港口更替、《委託行之歌》映照戰後商貿風華，最後以《崁仔頂糶手》呈現魚市拍賣文化收尾，成功藉由音樂敘事展現基隆與淡水兩大港灣城市的豐富歷史內涵，擺脫傳統課本束縛，透過現代藝術形式，展現這片土地的文化底蘊。

此場活動在教育部指導下，由淡江大學高教深耕計畫主導，並獲得基隆市、新北市、台北市、桃園市淡江大學校友會與資工系所友會的熱情協辦，展現了學校與廣大校友群體共同深耕地方文化、推動跨區域串聯的努力。林信成表示：「透過『寓教於樂（ㄩㄝˋ）』的現代說唱演繹，成功拉近了基隆與淡水雙城歷史的距離。看到參與者在說唱節奏中產生對歷史的強烈共鳴，是本次活動最感動人心的成果。」他同時感謝所有支持單位及熱情參與的師生校友與民眾，並強調未來將持續結合「數位科技」與「在地歷史」，為文化資產活化與教育帶來新的啟發。

大合照。 攝影／趙子睿
大合照。 攝影／趙子睿

活動主辦暨說唱講座主講人林信成教授。 攝影／侯逸蓁
活動主辦暨說唱講座主講人林信成教授。 攝影／侯逸蓁

謝清雲文教基金會李伯元董事長蒞臨致詞。 攝影／陳芊諾
謝清雲文教基金會李伯元董事長蒞臨致詞。 攝影／陳芊諾

淡江大學文錙藝術中心張炳煌主任蒞臨致詞。 攝影／陳國彰
淡江大學文錙藝術中心張炳煌主任蒞臨致詞。 攝影／陳國彰

活動主持人林志勇校友（右）、主唱人吳理莉編審（左）。 攝影／陳國彰
活動主持人林志勇校友（右）、主唱人吳理莉編審（左）。 攝影／陳國彰

