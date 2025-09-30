台商熱心捐款助泰北僑校 徐佳青見證表達感謝

快訊

中央社／ 曼谷30日專電

為推動華語文教育及支持僑校發展，僑務委員會委員長徐佳青與駐泰國代表藍夏禮26日至29日前往泰國北部清邁及清萊，參與教師節慶祝活動，同時見證台商發起的愛心捐款，幫助泰北僑校提升教學環境。

同行的還有泰國華僑協會主席余聲清及秘書長廖長復、泰國台灣商會聯合總會永遠名譽總會長郭修敏、僑務委員楊菁萍及僑務顧問王兆基等曼谷地區僑領。

活動中，徐佳青一行共同見證包括中華民國創新創業總會及泰國磐楷聯誼會募集約568萬泰銖（約新台幣536萬元）的善款，捐贈給泰北僑校，以購置課桌椅及教師退休撫恤基金使用。另外，慈行基金會捐贈25萬美元及600萬泰銖用於興建教學大樓，改善泰北僑校教學環境。

徐佳青感謝台灣社會各界的無私奉獻，強調「政府資源有限，但民間力量無限」，並讚美台商和社會團體對泰北僑校發展的貢獻。她表示，台灣樂意透過僑校，培育年輕一代學習正體字華語文，這不僅提升學生的專業能力，還能幫助他們未來有機會前往台灣繼續學習與發展。

徐佳青一行人也走訪清邁及清萊地區的多所僑校，包括一新中學、華興中學、聖心中學、淨心小學與光復高中等，並與當地教師進行座談，深入了解泰北僑校的發展需求。

徐佳青感謝僑校師長多年來為華語文教學的辛勞與付出，並強調僑委會將繼續關注及支持僑校的發展。

中華民國創新創業總會總會長邱銘乾和秘書長謝戎峰29日特別從台灣前來聖心中學，出席課桌椅捐贈儀式。邱銘乾在活動中表示，能夠書寫正體字、看得懂古文是非常棒的事，他鼓勵泰北僑校學子積極考慮到台灣留學，開創屬於自己的光明未來。

駐泰代表處表示，此活動不僅展現台灣政府與民間力量的合作，也進一步促進了泰北僑校的發展，為未來台灣與泰國在教育領域的合作奠定了更加堅實的基礎。

