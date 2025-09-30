颱風樺加沙農損逾4.2億元 花蓮占99%最嚴重

農業部今天表示，颱風樺加沙造成的農業損失已逾新台幣4.2億元，其中以花蓮縣占99%最嚴重。

農業部今天發布新聞稿，颱風樺加沙影響，農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料（至30日上午11時），估計造成的農業損失計4億2830萬元，以花蓮縣損失4億2345萬元（占99%）最嚴重，其次是高雄市230萬元、屏東縣209萬元。

農業部統計，農產損失金額2138萬元，農作物被害面積405公頃，被害程度39%，換算無收穫面積156公頃。受損作物主要為二期水稻，被害面積136公頃，損害程度52%，換算無收穫面積71公頃，損失金額784萬元；其次為西瓜、大豆、其他特作（愛玉、香莢蘭及油茶）及香蕉等。

畜產損失部分，農業部估計124萬元，受損畜禽主要為雞4800隻，其次為牛11頭。

至於花蓮光復鄉傳出有農場上百頭牛遭馬太鞍溪堰塞湖溢流沖走，農業部畜牧司長李宜謙告訴媒體，畜牧農損統計先以現場看到已死亡的動物為主，遭沖走的動物會在之後的飼養數與在養數統計時詳細計算。

有關民間設施損失部分，估計4億568萬元，包括農田流失及埋沒4億430萬元，主因花蓮縣農田埋沒505公頃；農業設施損失57萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施損失51萬元，主因畜禽舍及堆肥舍毀損；漁業設施損失30萬元，主因台東縣漁船毀損。