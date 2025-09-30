首屆「寫臺北」年度書獎徵件開跑 邀請創作者共筆臺北記憶

2025「寫臺北」年度書獎自即日起至10月31日開放徵件，誠摯邀請具備「臺北性」的優秀出版品參與。本獎項以「城市」為核心，期待透過優質出版品展現臺北精神，推廣閱讀風氣，並凝聚市民對臺北的文化認同與歸屬感，為城市留下更深刻的文化記憶。

臺北市文化局局長蔡詩萍指出，「臺北書獎」有別於其他獎項，更加聚焦於作品如何記錄城市記憶、描繪生活風貌與展現文化精神。參賽作品不限文類，涵蓋非虛構、評論、報導、空間、社會、歷史、文化等多元領域。文化局期盼創作者從不同角度書寫臺北，讓更多人理解城市的歷史脈絡與人文底蘊，並以出版品共同打造屬於臺北的「書寫地景」，厚植城市的文化基礎。

本屆徵件資格為：出版時間自民國113年11月1日至114年10月31日止，以正體中文書寫並具 ISBN 登記之出版品。作品需與臺北市有具體連結，題材可涉及城市記憶、生活觀察、空間評論、社會關懷或地方發展等，凡具可讀性、適合大眾閱讀，並能增進市民素養及城市認同感的出版品皆可參賽。

最高榮譽「首獎」將頒發創作者新臺幣50萬元獎金，推薦出版單位亦可獲頒10萬元，以肯定出版與創作雙方對文化傳承的卓越貢獻。

臺北市文化局強調，書寫不僅是個人創作的展現，更是城市最深刻的記憶載體與文化能量來源。「寫臺北」年度書獎正希望藉由出版品的力量，發掘更多記錄臺北風貌的作品，讓城市故事持續被閱讀與珍藏，在時代流轉中留下深刻印記。

徵件自即日起至114年10月31日截止，一律採紙本郵寄方式，詳細辦法請參閱臺北市政府文化局官方網站。